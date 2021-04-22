Учительнице из Австралии грозит срок за совращение ученика

Канберра, 22 апреля. Учительнице из Австралии грозит тюрьма за сексуальную связь и переписку с 14-летним учеником, По словам педагога, она это делала, «чтобы избавить юношу от страданий».

Резонансная история случилась в Сиднее, где 24-летняя учительница Моника Я. созналась в регулярных сексуальных отношениях со своим учеником. Встречи с несовершеннолетним происходили в машине педагога, где она пыталась «избавить мальчика от страданий», сообщает The Sun.

Сотрудники правоохранительных органов обвинили Монику Я. в том, что она якобы забрасывала подростка сообщениями в мессенджере Snapchat, а также умоляла прислать ей эротические снимки. Материалы дела были переданы в окружной суд Даунинг-центра в Сиднее, где молодая женщина призналась в пяти эпизодах «неуставных» отношений с юношей.

Ранее следствие обвиняло австралийку в десяти преступлениях, включая многочисленные половые акты при отягчающих обстоятельствах с ребенком в возрасте 14-16 лет. Отмечается, что женщина приставала к мальчику не только в машине, но и в школе. Сейчас злоумышленница задержана и находится под залогом, а если ее признают виновной, то учительнице грозит до 12 лет тюрьмы.