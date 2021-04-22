Журналист Коробко предупредил об угрозе «культурной революции» при сохранении диктатуры Запада

Санкт-Петербург, 22 апреля. Журналист-международник Александр Коробко прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на саммите по климату и объяснил, почему глава государства все сказал верно.

Руководитель студии «Русский час» принял участие в обсуждении саммита в онлайн-эфире медиацентра «Патриот». По мнению Коробко, Путин обратился к международному сообществу с предложением о сотрудничестве в климатической сфере «с вежливым любопытством».

«Владимир Владимирович должен стоически сохранять серьезный вид. С точки зрения экологии: чем выше уровень СО2 тем лучше. Когда ученые это говорят, их увольняют, как вы думаете, это не приведет к культурной революции?» — задался вопросом журналист.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян, который также принял участие в дискуссии, отметил, что выдвигать «вежливые доводы» РФ будет лишь до тех пор, пока Запад не переступит «красную черту». Он добавил, что многое зависит от российской политики, но диктатура США сегодня очевидна.

Путин в ходе выступления на Международном саммите по климату пригласил все страны мира присоединиться к проектам по борьбе с климатическими изменениями. Он отметил, что российские ученые заинтересованы в сотрудничестве для решения глобальных проблем.