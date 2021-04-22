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Стало известно, сколько российских дипломатов останется в Чехии

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 19:07
Политика
Стало известно, сколько российских дипломатов останется в Чехии
pixabay.com

Прага, 22 апреля. Власти Чехии объявили о сокращении состава российского посольства до семи дипломатов и 25 служащих.

Высылка коснется практически 70 человек. Об этом заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек. В связи с тем, что Россия не отреагировала на требование Праги разрешить дипломатам вернуться в Москву, власти республики приняли решение сократить штат посольства РФ в Чехии. Такое же количество сотрудников останется и в чешском представительстве в Москве.

Якуб Кулганек уточнил, что покинуть страну нужно будет до мая.

Ранее Прага потребовала возвращения чешских дипломатов в Москву, но Россия не отреагировала на ультиматум.

россия чехия дипломат
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