Лариса Гузеева вслед за Долиной поссорилась с блогером Валей Карнавал

Москва, 22 апреля. Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева и блогер Валя Карнавал не сошлись во мнениях о музыкальных способностях участника шоу «TikTok Талант».

Лариса Гузеева и Валя Карнавал приняли участие в шоу «ТикТок Талант» на телеканале «Пятница!». Один из конкурсантов продемонстрировал игру на инструменте, сделанном из канализационных труб. Девушку привела в восторг игра на необычном инструменте.

«Современное искусство? По мне — дурь абсолютная. У вас есть музыкальное образование? Да? Тогда дурью маетесь», — не согласилась с ней Гузеева.

Валя Карнавал, заявила, что в мире много инструментов, но никто еще не додумался играть на трубах. Гузеева осталась недовольна этим комментарием и пошутила над тем, что блогера «потрясло» звучание канализационных труб.

Певец Дима Билан, который тоже наблюдал за этим номером в кресле жюри, заметил, что Карнавал нравятся все тиктокеры. Он пожелал увидеть человека, который не получит лайк от девушки. Билан добавил, что не увидел ничего «сверхъестественного» в номере музыканта, передает сайт 360tv.ru

Обстановка в студии стала накаляться, Гузеева и Карнавал продолжили ссориться. Блогер перекрикивала телеведущую, бесцеремонно доказывая свое мнение, как это делала в конфликте с Ларисой Долиной. Кое-как разрядить обстановку удалось ведущей передачи «ТикТок Талант» Регине Тодоренко.

Ранее актриса Яна Чурикова прокомментировала конфликт Ларисы Долиной и Вали Карнавал, который разгорелся в шоу «Музыкалити» из-за современной музыки. Ведущая заявила, что всех рассудит время. По мнению Чуриковой, молодые музыканты должны задержаться на сцене, чтобы доказать, что чего-то стоят.