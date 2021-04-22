Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:45
Происшествия
Собака помогла найти расчлененное тело 28-летней девушки в Кемеровской области
19:43
Общество
Петербургский центр управления парковками назвал самые популярные стоянки у водителей
19:42
Общество
РЖД запускает круизный тур из Москвы в Калмыкию
19:41
Шоу-бизнес
Внебрачный сын юмориста Михаила Евдокимова растет копией отца
19:41
Общество
Украинские пассажиры на рейсе в Хургаду оставили кучи мусора в самолете
19:38
Происшествия
Семилетняя девочка попала в больницу с отравлением угарным газом в Саратове
19:36
Общество
Жители 11 государств сочли США худшими в борьбе с пандемией коронавируса
19:35
Происшествия
Житель Кемеровской области нашел в пакетах расчлененное тело 28-летней девушки
19:34
Экономика
Комиссаров отметил важность идеи о кешбэке для путевок в детские лагеря
19:34
Весь мир
Боевики НФОТ сбили вертолет ВС Эфиопии в штате Тыграй
19:33
Общество
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ
19:30
Происшествия
Два грузовика загорелись после столкновения на петербургской КАД
19:27
Политика
Чехия высылает еще 63 сотрудника российского посольства в Праге
19:25
Общество
Оренбургские спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака из Орска
19:24
Армия
Кнутов объяснил, почему российская ПРО довела США до истерики
19:20
Наука
Ученые из США создали биоразлагаемый пластик
19:19
Общество
Самолеты «России» назовут в честь курортных городов
19:17
Общество
Навальный пошел не по тому пути и потерял поддержку россиян
19:17
Политика
Лукашенко заявил о желании Украины «похоронить» Минские соглашения
19:16
Весь мир
Россия расширяет экономическое сотрудничество с Эфиопией
Все новости

Лариса Гузеева вслед за Долиной поссорилась с блогером Валей Карнавал

Шоу-бизнес
Лариса Гузеева вслед за Долиной поссорилась с блогером Валей Карнавал
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ПЯТНИЦА

Москва, 22 апреля. Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева и блогер Валя Карнавал не сошлись во мнениях о музыкальных способностях участника шоу «TikTok Талант».

Лариса Гузеева и Валя Карнавал приняли участие в шоу «ТикТок Талант» на телеканале «Пятница!». Один из конкурсантов продемонстрировал игру на инструменте, сделанном из канализационных труб. Девушку привела в восторг игра на необычном инструменте.

«Современное искусство? По мне — дурь абсолютная. У вас есть музыкальное образование? Да? Тогда дурью маетесь», — не согласилась с ней Гузеева.

Валя Карнавал, заявила, что в мире много инструментов, но никто еще не додумался играть на трубах. Гузеева осталась недовольна этим комментарием и пошутила над тем, что блогера «потрясло» звучание канализационных труб.

Певец Дима Билан, который тоже наблюдал за этим номером в кресле жюри, заметил, что Карнавал нравятся все тиктокеры. Он пожелал увидеть человека, который не получит лайк от девушки. Билан добавил, что не увидел ничего «сверхъестественного» в номере музыканта, передает сайт 360tv.ru

Обстановка в студии стала накаляться, Гузеева и Карнавал продолжили ссориться. Блогер перекрикивала телеведущую, бесцеремонно доказывая свое мнение, как это делала в конфликте с Ларисой Долиной. Кое-как разрядить обстановку удалось ведущей передачи «ТикТок Талант» Регине Тодоренко.

Ранее актриса Яна Чурикова прокомментировала конфликт Ларисы Долиной и Вали Карнавал, который разгорелся в шоу «Музыкалити» из-за современной музыки. Ведущая заявила, что всех рассудит время. По мнению Чуриковой, молодые музыканты должны задержаться на сцене, чтобы доказать, что чего-то стоят.

лариса гузеева лариса долина Валя Карнавал
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 173330 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 84782 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 72116 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 67553 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 48645 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Шоу-бизнес / Лариса Гузеева вслед за Долиной поссорилась с блогером Валей Карнавал
Рейтинг@Mail.ru