Путин оценил работу Москвы и Минска в рамках Союзного государства

Москва, 22 апреля. Работа над интеграционными процессами в рамках Союзного государства идет эффективно, заявил Владимир Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом. Одной из основных тем политиков стала совместная работа в рамках Союзного государства. Президент РФ Владимир Путин оценил работу как эффективную, в том числе по линии спецслужб.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минску и Москве необходимо усиливать сотрудничество по вопросам безопасности. В связи с этим страны согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, стороны также планируют обсудить раскрытие диверсионных планов против Белоруссии.