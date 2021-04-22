Грибы оказались способны снизить риски развития рака на 45%

Вашингтон, 22 апреля. Частое потребление грибов снижению риска развития злокачественных опухолей. Такой вывод сделали американские ученые из Пенсильвании.

Специалисты проанализировали данные 17 исследований, которые проводились в период с 1966 по 2020 год. Все они включали себя записи о состоянии более чем 19,5 тыс. онкологических больных. Целью новой работы ученых из Соединенных Штатов было выявление связи между потреблением грибов и риском образования рака. Ее результаты опубликованы в Advances in Nutrition.

«Грибы являются основным пищевым источником эрготионеина, который является уникальным и мощным антиоксидантом и защитником клеток. Пополнение запасов антиоксидантов в организме может помочь защитить от окислительного стресса и снизить риск рака», — объяснили в Медицинском колледже Пенсильвании.

Впервые синтезировать природное соединение, куркузон D, которое подавляет опухолевый белок и «выключает» раковые клетки, удалось специалистам из США. Работу провели специалисты из Университета Пердью.