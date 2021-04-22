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В России рассказали, почему бесполезно вести переговоры с Киевом о Донбассе

Армия
В России рассказали, почему бесполезно вести переговоры с Киевом о Донбассе
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 22 апреля. Президенту России Владимиру Путину незачем беседовать с украинским лидером Владимиром Зеленским по теме Донбасса, так как глава Украины ничего не решает, считают аналитики.

Украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться и провести переговоры по вопросам ситуации в Донбассе. На предложение главы Украины обратили внимание авторы Telegram-канала «Расстрельный», напомнившие ему о том, как к его персоне относятся националисты, позиции которых на линии соприкосновения в Донбассе в позапрошлом году посетил тогда еще новоиспеченный лидер страны.

Зеленский решил нанести визит на позиции националистов сразу после вступления в должность президента Украины в 2019 году, отметили журналисты. Киев тогда готовился к предстоящим переговорам «нормандской четверки», обещая провести отведение сил ВСУ от линии разграничения на всей ее протяженности. Однако в районе населенного пункта Золотое националисты отказались сложить оружие, ввиду чего украинскому лидеру пришлось вступить с ними в словесную перепалку, чтобы убедить их сделать это, рассказали аналитики. Аналитики добавили, что в итоге Зеленскому так и не удалось добиться своего.

«Не убедил. Позднее глава МИД Украины заявит, что разведение войск в Петровском и Золотом невозможно», — подчеркнули авторы «Расстрельного».

Владимир Зеленский ничего не решает, ввиду чего российскому лидеру попросту не нужны переговоры по Донбассу, подытожили аналитики.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин уже получил информацию о предложении Зеленского провести встречу.

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