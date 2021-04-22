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Работникам культуры и искусства в Дагестане вдвое подняли оклады

Общество
Работникам культуры и искусства в Дагестане вдвое подняли оклады
 /  Пресс-служба Большого театра

Махачкала, 22 апреля. Власти Дагестана повысили размеры должностных окладов работников учреждений культуры и искусства республики. Согласно постановлению регионального правительства, их зарплаты вырастут более чем в два раза.

Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации документ вносит изменения в положение об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Дагестана. Соответствующие изменения рекомендуется внести властям муниципалитетов.

«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие условия оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры», — говорится в тексте постановления.

Согласно внесенным региональным правительством изменениям, оклады работников всех категорий госучреждений культуры и искусства повышаются примерно вдвое. В частности, оплата труда главного режиссера увеличивается с 10,7 тысячи рублей до 20,1 тысячи рублей, художественного руководителя театра оперы и балета — с 13,7 тысячи до 22,5 тысячи рублей. Дирижеры, балетмейстеры и другие работники руководящего состава будут получать 14,8 тысячи рублей вместо 6,8 тысячи.

В целом двукратное увеличение окладов коснется работников культуры, искусства и кинематографии как среднего, так и ведущего звена, а также технических исполнителей и артистов вспомогательного состава. Так, оплата труда библиотекарей и артистов должна вырасти, соответственно, с 4,2 тысячи и 6,2 тысячи до 12,2 тысячи рублей.

Ранее ФАН сообщал, что властям Дагестана удалось достичь показателей средней зарплаты бюджетников, установленных «майскими» указами президента России, по большинству категорий работников. Для этого на повышение зарплат педагогам детских садов и учреждений дополнительного образования были выделены необходимые бюджетные средства.

россия дагестан искусство
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