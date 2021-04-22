Россия собирает заявки на вылов рыбы у берегов Марокко

Москва, 22 апреля. Марокко предоставило России возможность ловить рыбу у берегов королевства, говорится на сайте Росрыболовства.

На официальном сайте ведомства открыт сбор заявок на закрепление в квоте на добычу «водных биологических ресурсов» у побережья северо-западного государства Африки. Компании, желающие принять участие, обязаны подать необходимые документы до 18 мая включительно.

Российско-марокканское соглашение о морском рыболовстве продлено до 2024 года. В соответствии с документом квота вылова пелагических видов рыб, таких как сардина, скумбрия, анчоус и другие, на территории исключительной экономической зоны Рабата равняется 140 тыс. тонн в год.

За право доступа в воды королевства Москва платит ежегодную компенсацию в размере 7 млн долларов, а владельцы судов — годовой сбор в размере 17,5% от общей стоимости произведенной рыбопродукции.

Россия и Марокко совместными усилиями продолжают наращивать товарооборот и развивать дружественные отношения на мировой арене. Так, по итогам 2020 года, доля экспорта отечественных товаров в Африку превысила 20%.