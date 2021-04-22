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Потомки Девятаева поделились впечатлениями от нового фильма Бекмамбетова на ММКФ

Общество
Потомки Девятаева поделились впечатлениями от нового фильма Бекмамбетова на ММКФ
ТАСС  /  Александр Демьянчук

Москва, 22 апреля. Потомки Героя Советского Союза Михаила Девятаева поделились впечатлениями от новой киноленты Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, посвященной подвигу летчика. Об этом они рассказали корреспонденту ФАН в первый день 43-го Московского международного кинофестиваля.

Сын летчика, профессор Казанского государственного медицинского университета Александр Девятаев рассказал, что режиссер фильма очень деликатно отнесся к истории их знаменитого родственника.

«Когда мы узнали, что Бекмамбетов хочет снимать фильм, то, конечно, обрадовались — он известный режиссер, — заметил Девятаев-младший. — Потом он уже сам задал тон. Он сказал, что без нашего согласия ничего, касающегося моего отца, не будет делать. Была задана такая планка: «скажете нет — не будем».

По словам Александра Девятаева, фильм поможет тем, кто никогда не слышал о подвиге его отца.

«При этом я могу сказать, что он еще в 1980-е годы был в учебниках, — подчеркнул сын летчика. — Три страницы с картинками были посвящены подвигу отца».

Александр Девятаев
Федеральное агентство новостей  / 

Сын Героя Советского Союза обратил внимание на то, что не все моменты в фильме совпадают с реальными событиями. В киноленте есть две сюжетные линии с чистым вымыслом.

«Все, кто знают биографию отца, это сразу поймут, — сообщил Александр Девятаев. — А те, кто не знают, — пусть читают внимательно».

Сейчас сын летчика находится на пенсии, свое свободное время он посвящает работе по увековечиванию памяти о героическом отце.

Внучка Михаила Девятаева Алина носит фамилию деда, однако у его правнуков она будет уже другой. Девушка призналась, что носить такую фамилию — большая ответственность.

«Когда мы жили в Казани, было даже тяжело: останавливали гаишники и говорили: «Фамилия — Девятаева, а ты так ездишь!», — поделилась воспоминаниями собеседница ФАН.

Алина Девятаева рассказала, что практически половину своей жизни она провела рядом с дедом — ей было 20 лет, когда его не стало. Она и ее друзья с трепетом ожидают премьеру фильма.

«Я очень часто ставлю его в пример моему папе, когда он общается с внучками, — отметила девушка. — Он был абсолютно обычный, добрый. Мне кажется, что, если бы он застал эту шумиху, ему было бы, наверное, некомфортно, потому что он был настоящим».

Алина Девятаева сообщила, что ее дедушка никогда не рассказывал о том, что пережил во время Великой Отечественной войны.

«Может быть, не принято было у нас, но он не рассказывал про это, — призналась внучка Героя Советского Союза. — Я видела, как он плакал, когда смотрел какие-то фильмы про войну».

Девушка не знает, считал ли Михаил Девятаев фильмы о войне правдивыми. Она объяснила, что в детстве не обращала на это внимание.

«Он был просто дедушкой. Это сейчас, возможно, я бы задавала ему вопросы», — поделилась Алина Девятаева.

В заключение девушка рассказала, что все потомки Михаила Девятаева поддерживают связь. У него было трое детей и шесть внуков.

Ранее режиссер «Девятаева» Тимур Бекмамбетов в беседе с ФАН предрек популярность нового фильма во всем мире.

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Все новости / Общество / Потомки Девятаева поделились впечатлениями от нового фильма Бекмамбетова на ММКФ
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