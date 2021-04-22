Тюменские врачи спасли двухлетнего малыша, раскусившего капсулу для стирки

Тюмень, 22 апреля. Инцидент произошел в Ишимском районе. Двухлетний ребенок раскусил капсулу для стирки и успел проглотить содержимое.

Как сообщили в областной больнице, куда доставили ребенка, в подобных случаях необходимо как можно скорее разбавить токсичное вещество в организме. Поэтому родители, напоившие малыша водой до приезда скорой помощи, приняли верное решение.

Прибывшая бригада медиков промыла пострадавшему желудок и доставила его в медучреждение для дальнейшего наблюдения. Раскушенная капсула привела к токсическому отравлению. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Еще одна история спасения произошла в Бурятии. Хирург из Иркутска провел уникальную операцию и спас младенца от удушья, сообщал ФАН.