Карманный кондиционер Reon Pocket представили в Японии

Токио, 22 апреля. Компания Sony представила второе поколение карманного кондиционера Reon Pocket, которым можно управлять с мобильного телефона.

Reon Pocket 2, в отличие от предшественника, более активно поглощает тепло благодаря термоэлектрическому эффекту Пельтье. Технология заключается в пропускании электрического тока через разнородные проводники. При этом процессе энергия переносится от одного материала к другому, а в месте их соприкосновения поглощается тепло.

Гаджет размещен в специальной футболке, оснащенной небольшим карманом на спине. Reon Pocket 2 также можно использовать, прикрепив его на шее. Гаджетом второго поколения можно управлять с помощью смартфона.

Компания Sony планирует выпустить новый смартфон Xperia 1 III и несколько других гаджетов в ближайшее время. Кроме того, разработчик пообещал выпустить новую компактную версию приставки PlayStation 5.