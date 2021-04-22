Путин жестко ответил Зеленскому на предложение о встрече

Москва, 22 апреля. Действующее руководство Украины предприняло много шагов для разрушения российско-украинских отношений, считает Владимир Путин.

Несмотря на агрессию со стороны Киева, Москва приветствует восстановление отношений между государствами. Если же встреча будет касаться Донбасса, то президент России предложил Владимиру Зеленскому сначала встретиться с руководителями ЛДНР.

«Если он хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским, а если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – заявил Путин.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский в видеообращении предложил российскому коллеге провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса».