Прокуратура начала проверку по факту задымления в локомотиве в Вологодской области

Вологда, 22 апреля. Поезд сообщением Вологда — Мурманск задержался почти на два часа. Причина — задымление локомотива.

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту происшествия на перегоне Печаткино — Морженга, сообщает источник ФАН. На данном участке железной дороги было зафиксировано задымление локомотива.

Внутри состава в момент происшествия находились 93 пассажира. Поезд возобновил движение после того, как была произведена замена локомотива.

Причины технической неисправности устанавливают специалисты. Стражи порядка дадут оценку действиям должностных лиц и примут соответствующие меры.

Ранее ФАН писал о локомотиве, который протаранил легковой автомобиль в Свердловской области.