Топ-5 рецептов самых вкусных куличей на Пасху

Совсем скоро наступит один из самых главных христианских праздников — Пасха. Кто держал пост в течение семи недель, наконец, сможет разнообразить свой рацион. Традиционно главными блюдами праздничного стола в эти дни становятся яйца, творожная пасха и куличи. В этой статье ФАН собрал топ-5 самых вкусных рецептов пасхального кулича.
Быстрая пасха
Если не любите долго возиться на кухне — этот вариант точно для вас. Тесто для кулича по этому рецепту получится легким и ароматным.
Ингредиенты:
- молоко — 0,5 литра,
- дрожжи — 50-60 г (12 г сухих),
- мука — 1 кг,
- яйца — 5 шт.,
- масло сливочное — 200 г,
- сахар — 300 г,
- ванильный сахар — 1 пакетик,
- мускатный орех — 0,5 чайной ложки,
- изюм — 0,5 стакана,
- белок — 2 шт. (глазурь),
- сахарная пудра — 100-120 г (глазурь),
- соль — 1 щепотка.
Молоко разогреть до 38-40 градусов, распустить в нем дрожжи. Добавить столовую ложку сахара, 0,5 кг муки. Размешать до однородной массы, оставить в тепле.
Отделяем желтки, взбиваем в пену с сахаром и солью. Добавляем размягченное масло, взбиваем массу миксером. Отдельно взбиваем белки и вводим их в общую массу — перемешиваем. Всыпаем изюм, мускат и еще раз перемешиваем.
С остатком муки вымешиваем тесто. Сбиваем тесто, заполняем им третью часть формы, даем подняться в форме 10 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов 35-40 минут.
Взбиваем глазурь из пудры и белков. Смазываем еще горячие пасхи. Украшаем фигурками и посыпкой.
Влажный творожный кулич
Этот влажный творожный кулич точно понравится вам и вашим близким. Берите на заметку рецепт и готовьте его для праздничного стола из доступных и простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 500 г,
- творог — 150 г,
- яйца куриные — 2 шт.,
- сахар — 300 г (200 для теста, 100 для глазури),
- изюм — 80 г,
- разрыхлитель — 1,5 чайной ложки,
- ванилин — 1 г,
- масло сливочное — 80 г.
Смешайте творог и 200 г сахара в глубокой емкости. Вбейте в миску одно куриное яйцо и один желток. Белок оставьте для глазури. Взболтайте яйца венчиком. Влейте яичную смесь к творогу.
Растопите сливочное масло и остудите. Влейте остывшее масло в тесто. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином. Замесите тесто.
Добавьте изюм и снова перемешайте. Сразу выложите тесто в форму для выпекания. Наполните форму тестом наполовину. Выпекайте куличи 35 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Оставшийся белок взбейте миксером, всыпьте 100 грамм сахара. Вбивайте пару минут и глазурь готова.
Кулич плетеный
Все привыкли к стандартной форме кулича, но мы нашли рецепт плетеного. То есть из теста необходимо будет сплести косу, которую нужно будет отправить в духовку.
Ингредиенты:
- молоко — 170 мл,
- сахар — 4-5 столовых ложек,
- ванильный сахар — 1 чайная ложка,
- соль — 0,5 чайной ложки,
- яйцо куриное — 2 шт.,
- масло сливочное — 100 г,
- дрожжи свежие — 20 г,
- мука пшеничная — 350-400 г,
- изюм — 100 г,
- цукаты — 100 г,
- яичный белок — 1 шт.,
- сахарная пудра — 70 г.
Описание приготовления — самое простое из всех тут вышеперечисленных. Несмотря на это, кулич получается воздушным, нежным, пышным и очень вкусным.
Все ингредиенты необходимо выложить в чашу миксера. Раскатать кусочек теста в пласт и свернуть рулетом — тоже просто. После заплести косу из трех жгутов и отправить ее в заранее разогретую до 175-180 градусов духовку. Выпекайте кулич 40-45 минут.
Греческий кулич
Этот кулич долго остается мягким и пышным. Сладкая выпечка будет таять во рту. Греческий кулич выпекается не в стандартной форме. Как и в предыдущем варианте — плетется коса.
Ингредиенты:
- мука — 900 г,
- сливочное масло — 75 г,
- молоко — 120 мл,
- вода — 120 мл,
- свежие дрожжи — 40 г,
- сахар — 160 г,
- яйцо — 3 шт.,
- махлеп (это ядрышки из косточек вишни) — 5 г,
- кунжут — 4 столовые ложки.
Дрожжи растворите в теплом молоке с добавлением щепотки сахара и соли. Затем — пару столовых ложек муки, перемешайте и дайте опаре подняться минут 15.
Взбейте яйца с водой и сахаром. Влейте в опару.
Добавьте растопленное сливочное масло, махлеп, муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части. Каждую часть — еще на четыре.
Скатайте жгуты. Просто смажьте их желтком и посыпьте кунжутом. Отправьте куличи в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
Краффин
Для того чтобы пасхальная выпечка была не только полезной, но вкусной и ароматной, мы предлагаем украсить стол куличом «Краффин» с мягкой начинкой и хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
- мука — 350 г,
- дрожжи свежие — 20 г (или сухих 7 г),
- молоко — 110 мл,
- сахар — 80 г,
- соль — 0,5 чайной ложки,
- яйцо — 1 шт.,
- желток яичный — 2 шт.,
- масло сливочное — 40 г,
- масло сливочное — 120 г (для смазывания),
- мускатный орех — 1 чайная ложка (молотый),
- изюм — 200 г,
- любые орехи — 100 г,
- ванильный сахар — 6 г.
Дрожжи и одну чайную ложку сахара разведите в подогретом молоке. Поставьте в теплое место до поднятия пенной шапочки.
Сливочное масло растопите. Яйца, желтки, сахар и ванильный сахар взбейте в светлую пышную пену.
Муку просейте в миску, сделайте углубление. Влейте в него дрожжи с молоком, яичную смесь, добавьте соль, перемешайте. Добавьте растопленное сливочное масло, замесите тесто.
Разделите тесто на три части, ориентируясь по размеру своих форм для запекания. Раскатайте в очень тонкий прямоугольный пласт. Посыпьте пласт теста орехами и изюмом, сверните в рулет. Так же поступите и с двумя остальными частями теста.
Вторую половинку закрутите спиралью, поднимая и укладывая поверх первой. Разогрейте духовку до 200 градусов, выпекайте куличи в течение 10 минут.
Несмотря на большое количество ингредиентов, кулич готовится легко и просто. Вам обязательно понравится это вкусное сдобное тесто с традиционным добавлением сухофруктов и орешков.
Светлой Пасхи и приятного аппетита!
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