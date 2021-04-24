Топ-5 рецептов самых вкусных куличей на Пасху

Совсем скоро наступит один из самых главных христианских праздников — Пасха. Кто держал пост в течение семи недель, наконец, сможет разнообразить свой рацион. Традиционно главными блюдами праздничного стола в эти дни становятся яйца, творожная пасха и куличи. В этой статье ФАН собрал топ-5 самых вкусных рецептов пасхального кулича.

Быстрая пасха

Если не любите долго возиться на кухне — этот вариант точно для вас. Тесто для кулича по этому рецепту получится легким и ароматным.

Ингредиенты:

молоко — 0,5 литра,

дрожжи — 50-60 г (12 г сухих),

мука — 1 кг,

яйца — 5 шт.,

масло сливочное — 200 г,

сахар — 300 г,

ванильный сахар — 1 пакетик,

мускатный орех — 0,5 чайной ложки,

изюм — 0,5 стакана,

белок — 2 шт. (глазурь),

сахарная пудра — 100-120 г (глазурь),

соль — 1 щепотка.

Молоко разогреть до 38-40 градусов, распустить в нем дрожжи. Добавить столовую ложку сахара, 0,5 кг муки. Размешать до однородной массы, оставить в тепле.

Отделяем желтки, взбиваем в пену с сахаром и солью. Добавляем размягченное масло, взбиваем массу миксером. Отдельно взбиваем белки и вводим их в общую массу — перемешиваем. Всыпаем изюм, мускат и еще раз перемешиваем.

С остатком муки вымешиваем тесто. Сбиваем тесто, заполняем им третью часть формы, даем подняться в форме 10 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов 35-40 минут.

Взбиваем глазурь из пудры и белков. Смазываем еще горячие пасхи. Украшаем фигурками и посыпкой.

Пресс-служба благотворительной организации «Ночлежка» /

Влажный творожный кулич

Этот влажный творожный кулич точно понравится вам и вашим близким. Берите на заметку рецепт и готовьте его для праздничного стола из доступных и простых ингредиентов.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 500 г,

творог — 150 г,

яйца куриные — 2 шт.,

сахар — 300 г (200 для теста, 100 для глазури),

изюм — 80 г,

разрыхлитель — 1,5 чайной ложки,

ванилин — 1 г,

масло сливочное — 80 г.

Смешайте творог и 200 г сахара в глубокой емкости. Вбейте в миску одно куриное яйцо и один желток. Белок оставьте для глазури. Взболтайте яйца венчиком. Влейте яичную смесь к творогу.

Растопите сливочное масло и остудите. Влейте остывшее масло в тесто. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином. Замесите тесто.

Добавьте изюм и снова перемешайте. Сразу выложите тесто в форму для выпекания. Наполните форму тестом наполовину. Выпекайте куличи 35 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Оставшийся белок взбейте миксером, всыпьте 100 грамм сахара. Вбивайте пару минут и глазурь готова.

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Кулич плетеный

Все привыкли к стандартной форме кулича, но мы нашли рецепт плетеного. То есть из теста необходимо будет сплести косу, которую нужно будет отправить в духовку.

Ингредиенты:

молоко — 170 мл,

сахар — 4-5 столовых ложек,

ванильный сахар — 1 чайная ложка,

соль — 0,5 чайной ложки,

яйцо куриное — 2 шт.,

масло сливочное — 100 г,

дрожжи свежие — 20 г,

мука пшеничная — 350-400 г,

изюм — 100 г,

цукаты — 100 г,

яичный белок — 1 шт.,

сахарная пудра — 70 г.

Описание приготовления — самое простое из всех тут вышеперечисленных. Несмотря на это, кулич получается воздушным, нежным, пышным и очень вкусным.

Все ингредиенты необходимо выложить в чашу миксера. Раскатать кусочек теста в пласт и свернуть рулетом — тоже просто. После заплести косу из трех жгутов и отправить ее в заранее разогретую до 175-180 градусов духовку. Выпекайте кулич 40-45 минут.

Невские Новости / Мурашова Кристина

Греческий кулич

Этот кулич долго остается мягким и пышным. Сладкая выпечка будет таять во рту. Греческий кулич выпекается не в стандартной форме. Как и в предыдущем варианте — плетется коса.

Ингредиенты:

мука — 900 г,

сливочное масло — 75 г,

молоко — 120 мл,

вода — 120 мл,

свежие дрожжи — 40 г,

сахар — 160 г,

яйцо — 3 шт.,

махлеп (это ядрышки из косточек вишни) — 5 г,

кунжут — 4 столовые ложки.

Дрожжи растворите в теплом молоке с добавлением щепотки сахара и соли. Затем — пару столовых ложек муки, перемешайте и дайте опаре подняться минут 15.

Взбейте яйца с водой и сахаром. Влейте в опару.

Добавьте растопленное сливочное масло, махлеп, муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части. Каждую часть — еще на четыре.

Скатайте жгуты. Просто смажьте их желтком и посыпьте кунжутом. Отправьте куличи в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

pixabay.com/PD /

Краффин

Для того чтобы пасхальная выпечка была не только полезной, но вкусной и ароматной, мы предлагаем украсить стол куличом «Краффин» с мягкой начинкой и хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

мука — 350 г,

дрожжи свежие — 20 г (или сухих 7 г),

молоко — 110 мл,

сахар — 80 г,

соль — 0,5 чайной ложки,

яйцо — 1 шт.,

желток яичный — 2 шт.,

масло сливочное — 40 г,

масло сливочное — 120 г (для смазывания),

мускатный орех — 1 чайная ложка (молотый),

изюм — 200 г,

любые орехи — 100 г,

ванильный сахар — 6 г.

Дрожжи и одну чайную ложку сахара разведите в подогретом молоке. Поставьте в теплое место до поднятия пенной шапочки.

Сливочное масло растопите. Яйца, желтки, сахар и ванильный сахар взбейте в светлую пышную пену.

Муку просейте в миску, сделайте углубление. Влейте в него дрожжи с молоком, яичную смесь, добавьте соль, перемешайте. Добавьте растопленное сливочное масло, замесите тесто.

Разделите тесто на три части, ориентируясь по размеру своих форм для запекания. Раскатайте в очень тонкий прямоугольный пласт. Посыпьте пласт теста орехами и изюмом, сверните в рулет. Так же поступите и с двумя остальными частями теста.

Вторую половинку закрутите спиралью, поднимая и укладывая поверх первой. Разогрейте духовку до 200 градусов, выпекайте куличи в течение 10 минут.

Несмотря на большое количество ингредиентов, кулич готовится легко и просто. Вам обязательно понравится это вкусное сдобное тесто с традиционным добавлением сухофруктов и орешков.

Светлой Пасхи и приятного аппетита!

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