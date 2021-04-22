Лиза Арзамасова призвала девушек не следовать навязанным стандартам красоты

Москва, 22 апреля. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова посоветовала молодым девушкам научиться принимать собственную внешность, а не подстраиваться под навязанные стандарты красоты.

Звезда призналась, что получает большое количества сообщений от подписчиц, которые делятся планами, на что потратят первые заработанные деньги. По словам Арзамасовой, большинство молодых девушек готовы потрать любые усилия и средства, чтобы стать «красивыми» в общепринятом смысле. Однако она считает, что главный секрет привлекательности — это быть собой.

«Навязанные вам стандарты внешности могут сделать вас довольными на какое-то время, но редко кого сделают счастливыми. Пожалуйста, будьте собой! Будьте особенными! Обаятельными, интересными, смешными, забавными, но особенными!» — обратилась к подписчицам актриса в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что парень полюбит девушку за ее «особенность» и индивидуальность, а не за форму бровей. По признанию Арзамасовой, ее внешность тоже далека от идеала, просто в соцсетях она размещает только удачные снимки. Свой пост звезда сопроводила забавным снимком со съемок сериала «Некрасивая», сообщает «Вечерняя Москва». В кадре героиня Арзамасовой лежит в кровати без макияжа.

«Для кино у меня вообще внешность сложная: то попа в кадре слишком большая, то нос слишком длинный. И что??? Да ничего! Потому что я — самая красивая девочка на свете для тех, кто меня любит! А до других, которые не любят, мне и дела нет», — отметила актриса.

Недавно Лиза Арзамасова трогательно поздравила свою бабушку с 85-летием и в честь праздника показала архивное фото, сделанное в 1960 году. По словам артистки, бабушка всегда для нее была идеалом настоящей женщины.