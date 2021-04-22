Совфед РФ планирует разработать законопроект о навозе

Москва, 22 апреля. Законопроект, который регулировал бы обращение навоза, планируют создать в Совете Федерации, рассказал глава комитета верхней палаты парламента по бюджету Анатолий Артамонов.

Сейчас в России действует отработанная веками технология, привычная для сельхозпроизводителей. Она подразумевает складирования удобрения в течение нескольких лет перед внедрением в почву. Считается, что таким образом получится обезопаситься от сорняков.

«Мы сейчас пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, потому что отбиться без него становится на селе невозможным», — рассказал Артаманов РИА Новости.

Продажи российской сельскохозяйственной техники в период с января по март 2021 года выросли на 52% до 32,5 млрд рублей. Показатель увеличивается за счет рекордного экспорта сельхозпродукции, программы государственной поддержки и ряда других факторов, считают эксперты.