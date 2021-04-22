Составлен список распространенных ошибок при езде на «автомате»

Москва, 22 апреля. Эксперты раскрыли наиболее популярные ошибки при использовании автоматической коробки передач.

Неправильная эксплуатация автоматической коробки передач может привести к поломкам ее составляющих и автомобиля в целом. Специалисты издания «Аргументы и Факты» выяснили, как правильно ездить на автомобиле с АКПП.

Причины неправильного использования автоматической коробки передач кроются в привычке автовладельцев пользоваться традиционной «механикой». Однако незнание правил надлежащего обращения с АКПП может привести к печальным последствиям для машины.

«Автомат» не следует использовать при дрифте и во время скоростных гонок, потому что муфта склонна к быстрому перегреву. Пробуксовка и эвакуация других автомобилей из снега также нежелательна для машин с «автоматом». Бюджетные версии АКПП не оборудуются дополнительным охлаждением и быстро переходят в аварийный режим работы. Частые перегревы могут привести к нарушению работы фрикционов и гидроблока.

Внутренних повреждений не избежать, если попытаться заводить такой автомобиль «с толкача». Авторы статьи также рекомендуют помнить о рекомендации по чистке радиатора охлаждения трансмиссии раз в три года. Вдобавок не стоит забывать о ручном тормозе при парковке на наклонных поверхностях. Режим «паркинг» лучше оставить для ровных пространств.

Недавно гражданам напомнили о том, что езда на шипованной резине в летний сезон грозит получением административного штрафа на территории Российской Федерации.