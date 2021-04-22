Россия расширяет экономическое сотрудничество с Эфиопией

Аддис-Абеба, 22 апреля. Россия может помочь Эфиопии обновить автомобильный парк такси. Об этом заявил посол РФ в африканской стране Евгений Терехин. Дипломат рассказал о сотрудничестве двух государств в интервью для издания The Ethiopian Herald.

Власти не обновляли таксопарк Эфиопии с конца 70-х годов прошлого века. Тогда машины в качестве технической помощи поставлял СССР. Аддис-Абеба до сих пор использует «копейки» (Lada 1200) и их различные модификации.

В 2020 году эти модели отметили юбилей — 50 лет. Однако они до сих перевозят местных пассажиров. В 90-х эфиопы начали самостоятельно пригонять авто марки Lada из Европы. Но даже им уже три десятка лет.

Транспортное управление столицы Эфиопии в феврале 2021 года заявило, что готово заменить около 10,5 тысячи машин российского производства. Ведомство уже завершило подготовительный этап обновления, которое должно пройти в ближайшие несколько месяцев.

ethiopia.mid.ru / ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЭФИОПИИ

Посол Терехин в беседе с газетой озвучил идею поставить в республику новые автомобили, собранные в России, и заменить старые ВАЗы новыми комфортными Lada. Дипломат отметил, что российская сторона намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество и оказывать поддержку Эфиопии.

«Мы стараемся работать с нашими партнерами, в том числе и с Эфиопией. Это обеспечивает взаимную выгоду. Несмотря на то, что планы достаточно широкие, нужно начать их реализовывать. Самая главная задача — заложить основу», — сказал Терехин.

Эфиопия уделяет особое внимание экономическому развитию и различным проектам. Самый крупный из них — плотина «Возрождение», которую строят на реке Нил. Египет и Судан, расположенные ниже по течению, опасаются, что могут потерять источник воды, но Аддис-Абеба утверждает, что им ничего не грозит. Недавно премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али призвал продолжить трехсторонние переговоры о строительстве дамбы.