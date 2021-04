«Прячут голову в песок»: Губернатор Аризоны раскритиковал миграционную политику Байдена

Аризона, 22 апреля. Губернатор Аризоны Даг Дьюси объявил режим чрезвычайного положения и направил военнослужащих Национальной гвардии США на границу с Мексикой для защиты от мигрантов. Глава штата также обвинил федеральные власти в «бездействии» во время миграционного кризиса.

«Пока федеральное правительство бездействует, Аризона будет действовать. Чтобы разрешить кризис на границе, я подписал указ о чрезвычайном положении и отправляю храбрых мужчин и женщин из Национальной гвардии для поддержки правоохранительных органов и защиты жителей Аризоны», — написал Дьюси у себя в Twitter.

NEW: The federal government won’t act — but Arizona will. To address the crisis at the border, I’ve issued a Declaration of Emergency and am deploying the brave men and women of our @AZNationalGuard to support law enforcement efforts and protect Arizonans. pic.twitter.com/EdFkiM2C5t — Doug Ducey (@dougducey) April 20, 2021

На границу отправится 250 военнослужащих. Помимо охраны порядка они будут помогать с медицинскими операциями в центрах временного содержания, обслуживать камеры видеонаблюдения и анализировать снимки со спутников на предмет контрабанды и незаконного перехода границы.

Республиканец Дьюси в резких выражениях раскритиковал политику администрации американского президента Джо Байдена относительно потоков мигрантов.

«В прошлом месяце я говорил, что администрация Байдена полностью оторвана от реальности. Иногда кажется, что они полностью все осознают, но прячут голову в песок и стараются не обращать внимания», — подытожил Дьюси.

Федеральное агентство новостей /

Аризона стала вторым штатом, который в обход федерального правительства принял решение отправить военнослужащих на границу. 14 марта губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что начинает операцию «Одинокая звезда», в ходе которой бойцы Нацгвардии и сотрудники Департамента общественной безопасности заполнят «пробелы», через которые картели контрабандой провозят мигрантов.

Biden's 'open border' policies are enriching & empowering drug cartels that profit off of migrants.



This crisis will only grow worse under the Biden Administration's misguided policy



In the meantime Texas is sending National Guard & DPS Troopers.https://t.co/QeR2qrhsIN — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 15, 2021

Эббот также раскритиковал миграционные решения действующего президента США и сказал, что страна столкнется с еще большим количеством детей этим летом, чем 35 тыс., которые прогнозирует правительство.

«Эта проблема будет продолжать усугубляться из-за политики, которая была принята администрацией Байдена. Президент мог вернуть оставшиеся в Мексике протоколы, которые были установлены в предыдущей администрации», — отметил губернатор.

По мнению Эббота, президент должен возобновить строительство пограничной стены и быть «более решительным», когда он просит беженцев не въезжать в Штаты.

The Biden Administration has created a humanitarian crisis by enticing children to make a treacherous trek to the American border, subjecting them to gang, cartels & human traffickers.



Texas will investigate & prosecute this human traffickinghttps://t.co/xVGBxjirsj — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 17, 2021

Ситуация на границе

Южная граница США сейчас переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. По итогам марта пограничные службы США задержали на границе 171,7 тыс. мигрантов, в том числе 18,8 тыс. детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тысячи, что также в несколько раз больше февральских показателей. Из-за роста числа детей приюты на границе не справляются — поступают жалобы на нехватку воды и спальных мест.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

В настоящее время власти Соединенных Штатов ищут дипломатические способы решить миграционный кризис. Основной план администрации Байдена состоит в том, чтобы заблокировать пути мигрантов через Мексику и Гватемалу.