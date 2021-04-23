Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 17:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Экономика
Уникальная Toyota Camry в необычном кузове найдена в России
17:02
Шоу-бизнес
Писатель Лавров подал в суд на жену артиста Полицеймако из-за укуса собаки
17:01
Общество
Советский фильм «Семнадцать мгновений весны» впервые покажут в кино
16:59
Происшествия
Суд избрал меру пресечения для вымогавшего деньги с сотрудников ФСИН следователя
16:58
Общество
Эксперты по кибербезопасности и пиару раскрыли секреты пранкеров Вована и Лексуса
16:56
Общество
Автобусы на водородном топливе могут появиться в Подмосковье
16:51
Армия
ВСУ выпустили по ДНР более 40 снарядов и мин за сутки
16:50
Происшествия
Спасатели тушат пожар в одноэтажном здании в Пушкинском районе
16:46
Армия
Французы встали на сторону России, которую Запад «не может поставить на колени»
16:45
Политика
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
16:45
Армия
Золотов подвел итог соревнований спецназа Росгвардии, прошедших в Краснодарском крае
16:43
Происшествия
Найденный у обочины дороги мальчик скончался в больнице в Москве
16:43
Общество
Медведь в национальном парке США преследовал бегуна до машины
16:40
Общество
Попова заявила о выходе России на «определенное плато» по коронавирусу
16:40
Шоу-бизнес
Асмус, Узерли и Климова блеснули шикарными платьями на открытии ММКФ
16:40
Общество
Власти Петербурга убрали незаконную парковку из Полежаевского парка
16:38
Общество
Отопительный сезон завершился в Севастополе
16:36
Армия
Леонков рассказал, какие военные планы на Европу скрывают США
16:33
Общество
Мишустин опроверг стереотип о важности высшего образования для работы на хорошей должности
16:32
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина убил сотрудницу полиции во французском Рамбуйе
Все новости

Лазарева суббота 2021: история и традиции, что можно есть, что нельзя делать

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 16:03
Общество
Лазарева суббота 2021: история и традиции, что можно есть, что нельзя делать
Федеральное агентство новостей  / 

Христиане, встречающие Пасху по юлианскому календарю, 24 апреля 2021 года отмечают важный праздник, который носит название Лазарева суббота. Его история связана с евангельским преданием о праведном Лазаре, с которым был дружен Иисус Христос. Направляясь вместе с учениками-апостолами в Иерусалим, чтобы принять там мученическую смерть во искупление грехов человечества, Иисус узнал, что Лазарь тяжело болен. Иисус поспешил в селение Вифания в предместье Иерусалима, где жил Лазарь. Там Спасителю сообщили горестную весть: Лазарь четыре дня назад скончался и похоронен в семейном склепе.

Иисус попросил родных Лазаря убрать камень, закрывающий вход в склеп, и воскликнул:

«Лазарь! Выйди!»

И тут случилось чудо, которое в христианстве считается «репетицией» Пасхи, — Лазарь воскрес из мертвых. После этого Иисус вместе с апостолами продолжил путь в Иерусалим, где Спасителю предстояло пережить предательство, принять крестную муку, умереть, а затем воскреснуть из мертвых, смертью смерть поправ.

Следующий после Лазаревой субботы праздник называется Пальмовым, или Вербным, воскресеньем (Вход Господень в Иерусалим), подробнее о нем — в материале ФАН.

Лазарева суббота 2021: история и традиции, что можно есть, что нельзя делать
Федеральное агентство новостей  / 

Традиции Лазаревой субботы, что можно есть

Лазарева суббота — это важный праздник, символизирующий начало воскресения. Символом воскресения в авраамических религиях считается яйцо. Но Великий пост — время, когда запрещена мясная и молочная пища, а также яйца. Поэтому символ воскрешения Лазаря не нестоящее яйцо, а «рыбьи яйца» — рыбная икра.

Отсюда традиция — в Лазареву субботу есть не саму рыбу (хотя ее тоже можно), а именно икру.

Кроме того, в связи с праздником можно есть горячую постную пищу с растительным маслом, различные блюда из рыбы и морепродуктов, взрослым разрешено выпить вина.

На следующий день — в Вербное воскресенье — тоже предусмотрена праздничная трапеза с рыбой и вином. После этого вплоть до Пасхи пост особенно строгий.

Традиции Лазаревой субботы, что нельзя делать 24 апреля

Помимо запрета на скромную пищу — мясную, молочную и яйца, — действуют и другие ограничения, характерные для больших православных праздников. В этот день не принято работать, запрещены ссоры, ругань, богохульство. В то же время нельзя забывать, что, несмотря на пост и скорое наступление Страстной недели, это праздник: излишне печалиться, плакать и отказываться от праздничной трапезы не принято. Нарочитое постничество в этот день считается гордыней и порицается.

Не приветствуется и праздничное чревоугодие, когда объедаются разрешенными продуктами.

День следует провести в подготовке к Вербному воскресенью. Так, ветки вербы можно освятить в храме уже в Лазареву субботу.

О традициях и приметах Вербного воскресенья читайте в материале ФАН.

Лазарева суббота 2021: история и традиции, что можно есть, что нельзя делать
Федеральное агентство новостей  / 

традиции икра великий пост лазарева суббота вербное воскресенье
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 152514 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 111389 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 97600 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 58780 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 50854 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / Лазарева суббота 2021: история и традиции, что можно есть, что нельзя делать
Рейтинг@Mail.ru