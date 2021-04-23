Лазарева суббота 2021: история и традиции, что можно есть, что нельзя делать

Христиане, встречающие Пасху по юлианскому календарю, 24 апреля 2021 года отмечают важный праздник, который носит название Лазарева суббота. Его история связана с евангельским преданием о праведном Лазаре, с которым был дружен Иисус Христос. Направляясь вместе с учениками-апостолами в Иерусалим, чтобы принять там мученическую смерть во искупление грехов человечества, Иисус узнал, что Лазарь тяжело болен. Иисус поспешил в селение Вифания в предместье Иерусалима, где жил Лазарь. Там Спасителю сообщили горестную весть: Лазарь четыре дня назад скончался и похоронен в семейном склепе.

Иисус попросил родных Лазаря убрать камень, закрывающий вход в склеп, и воскликнул:

«Лазарь! Выйди!»

И тут случилось чудо, которое в христианстве считается «репетицией» Пасхи, — Лазарь воскрес из мертвых. После этого Иисус вместе с апостолами продолжил путь в Иерусалим, где Спасителю предстояло пережить предательство, принять крестную муку, умереть, а затем воскреснуть из мертвых, смертью смерть поправ.

Следующий после Лазаревой субботы праздник называется Пальмовым, или Вербным, воскресеньем (Вход Господень в Иерусалим), подробнее о нем — в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Традиции Лазаревой субботы, что можно есть

Лазарева суббота — это важный праздник, символизирующий начало воскресения. Символом воскресения в авраамических религиях считается яйцо. Но Великий пост — время, когда запрещена мясная и молочная пища, а также яйца. Поэтому символ воскрешения Лазаря не нестоящее яйцо, а «рыбьи яйца» — рыбная икра.

Отсюда традиция — в Лазареву субботу есть не саму рыбу (хотя ее тоже можно), а именно икру.

Кроме того, в связи с праздником можно есть горячую постную пищу с растительным маслом, различные блюда из рыбы и морепродуктов, взрослым разрешено выпить вина.

На следующий день — в Вербное воскресенье — тоже предусмотрена праздничная трапеза с рыбой и вином. После этого вплоть до Пасхи пост особенно строгий.

Традиции Лазаревой субботы, что нельзя делать 24 апреля

Помимо запрета на скромную пищу — мясную, молочную и яйца, — действуют и другие ограничения, характерные для больших православных праздников. В этот день не принято работать, запрещены ссоры, ругань, богохульство. В то же время нельзя забывать, что, несмотря на пост и скорое наступление Страстной недели, это праздник: излишне печалиться, плакать и отказываться от праздничной трапезы не принято. Нарочитое постничество в этот день считается гордыней и порицается.

Не приветствуется и праздничное чревоугодие, когда объедаются разрешенными продуктами.

День следует провести в подготовке к Вербному воскресенью. Так, ветки вербы можно освятить в храме уже в Лазареву субботу.

О традициях и приметах Вербного воскресенья читайте в материале ФАН.