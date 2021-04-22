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Зарубежные СМИ заявили о провале акции сторонников Навального

Общество
Зарубежные СМИ заявили о провале акции сторонников Навального
Федеральное агентство новостей  / 

Несогласованная акция в поддержку осужденного мошенника Алексея Навального стала одной из главных тем в зарубежных СМИ. Несмотря на то, что риторика многих западных изданий о «страданиях покровского сидельца» осталась прежней, некоторые из них заметно изменили тональность своих материалов.

ФАН разбирался с экспертами, может ли этот шаг свидетельствовать о постепенном отказе Запада от не оправдавшего надежд проекта «Навальный».

«Не было никакой дуэли»

Пожалуй, дальше всех от привычных призывов отпустить Навального отошло французское издание L’Express. В своем материале, озаглавленном «Россия: в дуэли послания и митингов результат — Путин 1: Навальный 0», автор приходит к выводу, что ожидания оппозиционеров скомпрометировать послание президента к Федеральному собранию не оправдались, а Владимир Путин остается в позиции силы.

Оценивая количество участников, французский журналист подчеркнул, что их было довольно много, если учитывать сроки объявления акции, но в то же время очень мало в масштабах всей России. Автор добавил, что количество вышедших в минувшую среду на улицы намного меньше полумиллиона человек, которых планировала собрать команда Навального к лету.

Зарубежные СМИ заявили о провале акции сторонников Навального
Невские Новости  / 

Известный политолог Алексей Мартынов, комментируя французский материал, в первую очередь обратил внимание на то, что неправомерно говорить о какой бы то ни было дуэли.

«Вчерашний провал инициатив Волкова, Навального и всех его сторонников настолько очевиден, что даже западные пропагандистские медиа уже начинают потихонечку откатывать назад. Просто понимая, что это уже отыгранная история и что сейчас нужно делать что-то новое — выводить какую-то новую фигуру или создавать новый инструмент для всех своих злокозненных мероприятий, — заключил эксперт. — Западу даже убить не удалось Навального, чтобы сделать из него сакральную жертву».

«Навальный внес свой вклад в неразбериху»

О неудаче несогласованного митинга пишет и одно из главных французских изданий — Le Monde. Французский корреспондент в Москве сопоставляет ожидания «самых важных протестов в новейшей истории России» с реальностью, в которой количество участников в Москве сократилось по сравнению с январскими акциями.

Среди различных факторов, повлиявших на провал акции, автор указывает и действия самого заключенного блогера.

«Вероятно, сам Алексей Навальный тоже внес свой вклад в неразбериху, — пишет журналист Le Monde. — В то время как в предыдущие выходные его команда говорила о драматической ситуации, основываясь на его анализах крови, сам оппозиционер во вторник отправил своим адвокатам обнадеживающее сообщение».

Зарубежные СМИ заявили о провале акции сторонников Навального
Федеральное агентство новостей  / 

Не только Le Monde обращает внимание на то, что количество участников несогласованной акции сократилось по сравнению с январскими выступлениями. Так, BBC сообщает, что оппозиция рассчитывала на одно из самых масштабных выступлений, но в итоге общая численность вышедших была меньше, чем после заключения Навального под стражу. Журналист также отмечает, что сторонники блогера не достигли своих целей. Материал новостного агентства Reuters во многом совпадает с сообщением BBC.

«Оппозиция надеялась, что митинги станут крупнейшими в истории современной России, и представляла их как попытку спасти жизнь Навального, пытаясь убедить власть разрешить его собственным врачам лечить его, — сообщает Reuters. — Но явка была меньше, чем во время протестов в начале этого года».

«Поиск новой фигуры»

По словам экс-сенатора и лидера Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, всем грамотным людям понятно, что сам Навальный и высказывания, которые он выдает, — результат внешнего влияния. Этим и объясняется провал несанкционированной акции.

«В результате спокойного разговора, который мы ведем со своими гражданами и избирателями, всем становится абсолютно очевидно, что Навальный — это предатель, который создает трудности для своей страны, — подчеркнул собеседник ФАН. — Этих предателей вокруг, может, меньше и не становится, но заблудших стало значительно меньше».

Зарубежные СМИ заявили о провале акции сторонников Навального
Федеральное агентство новостей  / 

В свою очередь, Алексей Мартынов предположил, как будут развиваться отношения Навального с его западными спонсорами.

«Скоро мы увидим претензии к уходящему немецкому канцлеру, — выразил мнение политолог. — Я предполагаю, что жизнью Навальный обязан Ангеле Меркель, которая аккуратно и корректно выдавила его обратно с территории Германии в Россию, и он оказался там, где сегодня находится. Целую изящную операцию провели, понимая, что если бы его сакральная казнь случилась на территории Германии, то накрылось бы все: и «Северный поток — 2», и все остальное. А это очень важно как для Меркель, так и для людей из крупного немецкого бизнеса, которые за ней стоят».

В заключение Мартынов подчеркнул, что Западу не удалось сделать из Навального сакральную жертву.

«Они не смогли его даже убить, сделать из него сакральную жертву. Соответственно, в том виде, в котором он сегодня есть: с виртуальными разговорами про его плохое здоровье и недопуском врачей, — он перестает быть интересен всем этим западным старателям. Сейчас, очевидно, идет интенсивный поиск новой фигуры, а про эту с удовольствием забудут через какое-то время».

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН подчеркнул, что с каждой новой акцией в поддержку блогера Алексея Навального падает не только число участников, но и их средний возраст. Связано это с тем, что люди постепенно начинают понимать: ничего хорошего этот блогер не добивается и не пытается добиться.

алексей навальный митинг алексей мартынов западные сми
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