Зарубежные СМИ заявили о провале акции сторонников Навального

Несогласованная акция в поддержку осужденного мошенника Алексея Навального стала одной из главных тем в зарубежных СМИ. Несмотря на то, что риторика многих западных изданий о «страданиях покровского сидельца» осталась прежней, некоторые из них заметно изменили тональность своих материалов.
ФАН разбирался с экспертами, может ли этот шаг свидетельствовать о постепенном отказе Запада от не оправдавшего надежд проекта «Навальный».
«Не было никакой дуэли»
Пожалуй, дальше всех от привычных призывов отпустить Навального отошло французское издание L’Express. В своем материале, озаглавленном «Россия: в дуэли послания и митингов результат — Путин 1: Навальный 0», автор приходит к выводу, что ожидания оппозиционеров скомпрометировать послание президента к Федеральному собранию не оправдались, а Владимир Путин остается в позиции силы.
Оценивая количество участников, французский журналист подчеркнул, что их было довольно много, если учитывать сроки объявления акции, но в то же время очень мало в масштабах всей России. Автор добавил, что количество вышедших в минувшую среду на улицы намного меньше полумиллиона человек, которых планировала собрать команда Навального к лету.
Известный политолог Алексей Мартынов, комментируя французский материал, в первую очередь обратил внимание на то, что неправомерно говорить о какой бы то ни было дуэли.
«Вчерашний провал инициатив Волкова, Навального и всех его сторонников настолько очевиден, что даже западные пропагандистские медиа уже начинают потихонечку откатывать назад. Просто понимая, что это уже отыгранная история и что сейчас нужно делать что-то новое — выводить какую-то новую фигуру или создавать новый инструмент для всех своих злокозненных мероприятий, — заключил эксперт. — Западу даже убить не удалось Навального, чтобы сделать из него сакральную жертву».
«Навальный внес свой вклад в неразбериху»
О неудаче несогласованного митинга пишет и одно из главных французских изданий — Le Monde. Французский корреспондент в Москве сопоставляет ожидания «самых важных протестов в новейшей истории России» с реальностью, в которой количество участников в Москве сократилось по сравнению с январскими акциями.
Среди различных факторов, повлиявших на провал акции, автор указывает и действия самого заключенного блогера.
«Вероятно, сам Алексей Навальный тоже внес свой вклад в неразбериху, — пишет журналист Le Monde. — В то время как в предыдущие выходные его команда говорила о драматической ситуации, основываясь на его анализах крови, сам оппозиционер во вторник отправил своим адвокатам обнадеживающее сообщение».
Не только Le Monde обращает внимание на то, что количество участников несогласованной акции сократилось по сравнению с январскими выступлениями. Так, BBC сообщает, что оппозиция рассчитывала на одно из самых масштабных выступлений, но в итоге общая численность вышедших была меньше, чем после заключения Навального под стражу. Журналист также отмечает, что сторонники блогера не достигли своих целей. Материал новостного агентства Reuters во многом совпадает с сообщением BBC.
«Оппозиция надеялась, что митинги станут крупнейшими в истории современной России, и представляла их как попытку спасти жизнь Навального, пытаясь убедить власть разрешить его собственным врачам лечить его, — сообщает Reuters. — Но явка была меньше, чем во время протестов в начале этого года».
«Поиск новой фигуры»
По словам экс-сенатора и лидера Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, всем грамотным людям понятно, что сам Навальный и высказывания, которые он выдает, — результат внешнего влияния. Этим и объясняется провал несанкционированной акции.
«В результате спокойного разговора, который мы ведем со своими гражданами и избирателями, всем становится абсолютно очевидно, что Навальный — это предатель, который создает трудности для своей страны, — подчеркнул собеседник ФАН. — Этих предателей вокруг, может, меньше и не становится, но заблудших стало значительно меньше».
В свою очередь, Алексей Мартынов предположил, как будут развиваться отношения Навального с его западными спонсорами.
«Скоро мы увидим претензии к уходящему немецкому канцлеру, — выразил мнение политолог. — Я предполагаю, что жизнью Навальный обязан Ангеле Меркель, которая аккуратно и корректно выдавила его обратно с территории Германии в Россию, и он оказался там, где сегодня находится. Целую изящную операцию провели, понимая, что если бы его сакральная казнь случилась на территории Германии, то накрылось бы все: и «Северный поток — 2», и все остальное. А это очень важно как для Меркель, так и для людей из крупного немецкого бизнеса, которые за ней стоят».
В заключение Мартынов подчеркнул, что Западу не удалось сделать из Навального сакральную жертву.
«Они не смогли его даже убить, сделать из него сакральную жертву. Соответственно, в том виде, в котором он сегодня есть: с виртуальными разговорами про его плохое здоровье и недопуском врачей, — он перестает быть интересен всем этим западным старателям. Сейчас, очевидно, идет интенсивный поиск новой фигуры, а про эту с удовольствием забудут через какое-то время».
Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН подчеркнул, что с каждой новой акцией в поддержку блогера Алексея Навального падает не только число участников, но и их средний возраст. Связано это с тем, что люди постепенно начинают понимать: ничего хорошего этот блогер не добивается и не пытается добиться.