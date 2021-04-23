Американские законодатели призвали Байдена признать геноцид армян в Османской империи

США официально исключили Турцию из программы разработки истребителя F-35, тревожная тенденция по росту заражений COVID-19 в Турции сохраняется, Центробанк страны запретил использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг, ежедневно Турцию покидает 900 молодых людей. Автор Telegram-канал «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Политика

Акшенер назвала Эрдогана «великим иллюзионистом»

Председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер заявила, что Турция стала страной исчезновений при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, которого она назвала «великим иллюзионистом».

Политик напомнила, что поставки вакцин от коронавируса, которые должны быть доставлены в Турцию, отсутствуют; из валютных резервов Центрального банка Турции исчезли 128 миллиардов долларов; пропали зять президента и бывший министр финансов Берат Албайрак, а также за границей исчезают граждане Турции, направившиеся туда по работе, но решившие остаться и запросить убежище.

Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın becerikli ellerinde memleket



Adeta kayıplar ülkesi oldu.



Sipariş edildiği söylenen aşılar,



Gri pasaportla yurt dışına gidenler,



Ege'de adalar



Mısır'da Rabia kayıp...



Uçan Ekonomi masalları anlatılırken;



128 milyar dolarlık rezerv kayıp... pic.twitter.com/KtWqwNJlE1 — Meral Akşener (@meral_aksener) April 21, 2021

Эрдоган уволил министра торговли за коррупционную сделку

Президент Эрдоган уволил министра торговли Турции Рухсар Пекджан после того, как оппозиция указала на то, что министерство закупало продукцию у компании мужа министра. Пекджан, спустя несколько дней после информации о коррупционной сделке, признала, что компания ее мужа выиграла тендер по продаже дезинфицирующих средств. По ее мнению, министерство закупило продукцию у семейной компании, так как та предложила самую низкую цену на рынке.

В Анкаре граждане атаковали бизнес сомалийцев после публикаций в газете

Сомалийские компании подверглись нападениям в центральном районе Анкары Кизилай через пять дней после того, как турецкая газета Sözcü опубликовала репортаж о гражданах Сомали, проживающих в этом районе.

«Центр Анкары превратился в Сомали», — написала газета.

Согласно информации в турецких СМИ, 20 апреля толпа молодых людей напала на ресторан «Сомали» в центре Анкары, о котором говорилось в публикации, разбила окна заведения и избила его сотрудников.

Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın göbeği olan Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler. https://t.co/eqF9uCP0do pic.twitter.com/A1ZUPoIEdN — Sözcü (@gazetesozcu) April 15, 2021

Внешняя политика

Более 100 американских законодателей призвали Байдена признать геноцид армян

Письмо Джо Байдену написали 106 членов Конгресса США, в котором призвали президента «ясно и прямо» признать геноцид армян в его предстоящем заявлении 24 апреля.

«Позорное молчание правительства Соединенных Штатов по поводу исторического факта геноцида армян длится слишком долго, и ему необходимо положить конец», — говорится в документе.

Ежегодно 24 апреля во всем мире отмечается память об убийствах армян в Османской империи.

From 1915 to 1923, the Ottoman Empire engaged in the systematic and organized murder and deportation of an estimated 1.5 million Armenians. Today, my colleagues and I sent a letter to @POTUS urging him to formally recognize the Armenian Genocide. #CA21 pic.twitter.com/cOGGDcsYjj — Rep. David Valadao (@RepDavidValadao) April 21, 2021

В Турции заявляют, что любое признание геноцида армян США нанесет еще больший ущерб отношениям

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 20 апреля, что признание президента США Джо Байдена массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году геноцидом нанесет еще больший ущерб и без того натянутым связям между союзниками по НАТО.

Турция признает, что многие армяне, жившие в Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими войсками во время Первой мировой войны, но оспаривает эти цифры и отрицает, что убийства были систематически организованы и представляют собой геноцид.

ABD Başkanı Joe Biden, Sözde Ermeni Soykırımını tanırsa ne olur? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, günler önce yanıtını vermişti: Öyle dedi diye kabul edilmez.https://t.co/hTqVACg3jD — Sabah Gazetesi (@Sabah) April 22, 2021

США официально уведомили Турцию об исключении из программы F-35

США официально уведомили Турцию о том, что они исключены из программы создания истребителей F-35.

Как передает турецкое агентство Anadolu, Вашингтон расторг меморандум о взаимопонимании от 2006 года, который был подписан девятью странами-партнерами, в том числе Турцией.

США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Дания и Норвегия подписали новый меморандум о взаимопонимании.

Анкара заказала более 100 истребителей-невидимок и производит детали для их производства, но была исключена из программы в 2019 году после того, как купила российские системы противоракетной обороны С-400, которые, по словам Вашингтона, угрожают F-35.

Партия Эрдогана предложила создать парламентскую группу дружбы с Египтом

Правящая партия Турции подала в парламент предложение о создании парламентской группы дружбы с Египтом в рамках недавних усилий по восстановлению натянутых отношений между двумя странами. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна по-прежнему выступает против объявления «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) террористами, добавив, что Анкара рассматривает группировку как политическое движение.

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (AKP) 20 апреля предложила создать парламентскую группу дружбы с Египтом в рамках усилий по нормализации отношений с Каиром.

Спикер парламента Мустафа Шентоп также прокомментировал этот вопрос, заявив, что создание группы поможет отношениям Турции с Египтом и Ливией.

Связи между Анкарой и Каиром были испорчены с 2013 года, после того как во власть в Египте пришел Абдул-Фаттах ас-Сиси.

Афганская мирная конференция в Турции отложена из-за неявки талибов

Мирная конференция по Афганистану, которая должна была состояться в Турции, отложена из-за неявки талибов.

Встреча была назначена на 24 апреля, чтобы ускорить достижение соглашения между повстанцами «Талибана»1 (запрещено в РФ) и афганским правительством после объявления Вашингтона о том, что иностранные войска покинут Афганистан к 11 сентября.

«Встреча в Стамбуле не состоится в указанный день, потому что талибы отказались присутствовать», — сказал агентству Reuters высокопоставленный правительственный чиновник Афганистана.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, один из организаторов переговоров, позже подтвердил, что они были отложены до окончания священного для мусульман месяца Рамадан, который заканчивается примерно в середине мая.

Коронавирус

Тревожная тенденция по росту заражений COVID-19 в Турции сохраняется

Число случаев COVID-19 в Турции продолжает вызывать тревогу, поскольку в стране ежедневно регистрируется более 60 тысяч новых заболевших. В среду, 21 апреля, была зарегистрирована 61 967 новых случаев заражения коронавирусом.

Общая смертность от COVID-19 в Турции составляет 35 975 человек из 4 728 595 подтвержденных случаев.

Согласно данным Турецкой медицинской ассоциации, количество смертей на 15 апреля, связанных с COVID-19, в Турции увеличилось почти в 5 раз с 1 марта.

По данным Reuters, в настоящее время Турция занимает четвертое место в мире по количеству ежедневных случаев заражения исходя из среднего семидневного показателя.

???? Turkey registers over 300 daily COVID-19 deaths as Istanbul sees case spike https://t.co/5h3EXvf4k5 | ▪ Ahval News ➖ pic.twitter.com/cYXswY4xIA — Ahval (@ahval_en) April 19, 2021

Стамбул снова стал эпицентром пандемии COVID-19

По словам генерального секретаря Стамбульской медицинской палаты (İTO) Османа Кучукосманоглу, с февраля заболеваемость COVID-19 в Стамбуле увеличилась в 15 раз, и город снова оказался в эпицентре пандемии.

«Число случаев в Стамбуле увеличилось с 60 на 100 000 до 900. Из-за преждевременного ослабления ограничений и неспособности правительства ввести достаточные ограничения на перемещение Стамбул снова превратился в эпицентр пандемии», — сказал Кучукосманоглу.

Уровень заполнения отделений интенсивной терапии в Стамбуле достиг 71,4%, заявил 19 апреля министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021

Общее количество прививок в Турции превысило 20 миллионов

Согласно данным Министерства здравоохранения Турции, общее количество поставленных прививок в Турции достигло 20 515 204. В Стамбуле наблюдается самый высокий показатель вакцинации в стране: 3 271 467 человек прошли хотя бы первый ее этап.

Около 1 644 466 человек в столице Анкаре получили по крайней мере одну дозу, в то время как средиземноморский туристический центр Анталия вакцинировал 693 971 человек.

Массовая вакцинация в Турции была начата четыре месяца назад.

Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 20 milyon dozu geçti https://t.co/eOtO2Kyuoi pic.twitter.com/3e8HwcN8WO — Demokrat Haber (@DemokratHaber) April 19, 2021

Общество

Турецкий ученый получил 10 месяцев тюрьмы за оскорбление выпускников религиозных школ

Власти Турции приговорили ученого Эрола Мютерджимлера к 10 месяцам тюремного заключения за то, что он оскорбил выпускников средних школ «Имам Хатип» с религиозным образованием во время политического ток-шоу.

Мютерджимлер был признан виновным в «оскорблении части общества на основании различий в социальном классе, конфессии, гендере и регионе проживания».

Во время телевизионной передачи на телеканале Haber Global TV 7 сентября 2020 года ученый заявил, что выпускники религиозных школ «Имам Хатип» «предстают перед гражданами как извращенцы, самозванцы и коррупционеры».

Необходимо обратить внимание на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является выпускником религиозной школы «Имам Хатип», как и его окружение.

С момента прихода к власти Эрдогана по всей стране открылось более четырех тысяч религиозных школ такого типа.

Легендарного турецкого актера обвинили в оскорблении президента за публикации в социальных сетях

Турецкая прокуратура начала расследование в отношении 83-летнего турецкого актера Генджо Эркала за «оскорбление президента» с помощью сообщений в социальных сетях.

«Я объяснил [во время своих показаний], что я против притеснений, несправедливости, фанатизма и что я высказываю эти мнения как со сцены, так и в социальных сетях», — заявил Эркал журналистам, выходя из прокуратуры.

Актер отметил, что ему грозит расследование в отношении семи публикаций в социальных сетях, хотя в его сообщениях не было «элемента оскорбления президента».

Оскорбление президента является преступлением в Турции, наказуемым лишением свободы на срок до четырех лет. Тысячи людей, включая журналистов, политиков, актеров и даже школьников, были привлечены к ответственности за якобы оскорбления Эрдогана за последние годы.

Губернатор Стамбула запретил первомайские демонстрации

Офис губернатора Стамбула запретил все демонстрации в городе до 17 мая, включая собрания 1 Мая, сославшись на недавнее решение правительства о «частичном закрытии» на фоне пандемии COVID-19. Запрет распространяется на любые собрания, запланированные на День труда 1 Мая.

В прошлом году несколько лидеров профсоюзов были задержаны в Стамбуле 1 Мая за попытку проведения акций.

Запрет на первомайские демонстрации в Таксиме действует уже несколько лет из соображений безопасности. Площадь Таксим имеет символическое значение для рабочего движения Турции. На День труда в 1977 году 34 человека погибли в результате обстрела толпы из соседнего здания.

Valilik duyurdu: Tüm etkinlikler 17 Mayıs'a kadar yasaklandıhttps://t.co/sPzHdSgjhy — Haber Global (@HaberGlobal) April 19, 2021

Ежедневно Турцию покидают 900 молодых людей

Данные Турецкого статистического института (TÜİK) показали, что утверждение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что молодежь Турции удовлетворена своими возможностями в стране, является ошибочным, пишет газета Bir Gün.

В действительности, по данным TÜİK, в 2019 году более 900 человек ежедневно мигрировали из Турции. В общей сложности 330 289 человек уехали из страны в течение года.

Согласно отчету главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), около 41% людей, покинувших Турцию в 2019 году, были в возрасте от 20 до 34 лет.

Почти половина участников опроса Университета Йедитепе отметили, что массовая безработица является основной проблемой в Турции, в то время как 64% заявили, что они навсегда уехали бы из Турции, если бы у них была такая возможность.

Günde 900 kişi yurdu terk etti



Erdoğan, artık yurttaşların eğitim ve iş için yurt dışına çıkmak istemediği iddiasında bulundu fakat araştırmalar bunun tersini gösterir niteliktehttps://t.co/Padxv7LIPA pic.twitter.com/9lxdALtX9f — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 19, 2021

В 2021 году Турция снова окажется на дне индекса свободы прессы

Международная организация по свободе прессы Reporters Sans Frontieres (RSF) снова разместила Турцию в самом низу Всемирного индекса свободы прессы в 2021 году и заявила, что в стране «ставить под сомнение власть и привилегированные круги стало почти невозможно».

Занимая 153-е место среди 180 стран, Турция поднялась на одну позицию по сравнению с 2020 годом, а общий рейтинг страны увеличился на 0,23 процентных пункта и составил 50,25%.

Согласно заявлению RSF, правление президента Реджепа Тайипа Эрдогана создало новую Турцию, где «произвол мировых судей и административных органов стал нормой».

«Медиаландшафт почти полностью находится под контролем правительства, а надзорные органы занимаются явной дискриминационной практикой с целью маргинализации или криминализации критичных высказываний», — уверяет организация.

✍️????RSF'nin 2021 Basın Özgürlüğü Endeksi: Türkiye 180 ülke içinde 153. sıradahttps://t.co/26922T20gI pic.twitter.com/10zInsBJZN — dokuz8HABER (@dokuz8haber) April 20, 2021

«128 миллиардов долларов» стало третьей по популярности фразой в Турции

Фраза «128 миллиардов долларов» стала третьей по популярности фразой в запросах поисковика Google в Турции вскоре после того, как власти запретили оппозиционной Республиканской народной партии вывешивать баннеры с надписями «Куда подевались 128 миллиардов долларов валютных резервов ЦБ?»

Кампания РНП по информированию граждан о пропавших без вести 128 миллиардах долларов продолжается уже несколько недель, с тех пор как в ноябре 2020 года ушел в отставку бывший министр финансов Берат Албайрак.

По мнению оппозиции, такая сумма пропала из ЦБ под руководством правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Единственное объяснение, которое правительство предоставило по поводу пропавших без вести 128 миллиардов долларов, дано президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 24 февраля, когда он сказал, что огромная сумма была использована для компенсации воздействия пандемии COVID-19 на обменный курс турецкой лиры.

Genel merkeze dijital pankart: CHP tüm engellere rağmen 128 milyar doları sormaya devam ediyor!https://t.co/VZO7volcQs#128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/NhSNKov4GF — Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 16, 2021

Центробанк Турции запретил использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг

Центральный банк Турции принял решение о том, что начиная с 30 апреля криптовалюта и другие цифровые активы не могут быть использованы прямо или косвенно для оплаты товаров и услуг.

Турция заняла четвертое место в мире и первое в Европе в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) среди 74 крупнейших экономик мира с точки зрения стран, которые используют наибольшее количество криптовалют относительно своего населения.

Специалисты не уверены, что запрет может помешать турецким гражданам продолжать пользоваться криптоактивами.

1 Организация запрещена на территории РФ.