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Политолог считает, что Украина перестанет быть интересна США в вопросах «борьбы с РФ»

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Политика
Политолог считает, что Украина перестанет быть интересна США в вопросах «борьбы с РФ»
Федеральное агентство новостей  / 

Симферополь, 23 апреля. Президент фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в ходе пресс-конференции «Обострение украинского конфликта: реальна ли угроза для Крыма?» назвал иллюзиями попытки Киева втянуть Европу ради своих идеологических интересов в конфликт с Москвой.

Он считает, что для американцев Украина должна перестать представлять хоть какой-либо стратегический интерес в вопросах борьбы с РФ. При этом он напомнил Украине, чем для Грузии закончился конфликт в Южной Осетии, и обратил внимание на сегодняшнее положение дел.

«Грузия почему не вступила в НАТО? Мало того, что у нее до сих пор не закрыт конфликт с Южной Осетией и Абхазией, но ведь еще и потому, что части 58-й армии — кстати, которая тоже сейчас находится здесь — получили возможность базироваться недалеко от города Цхинвал. А с того места достигнуть что Гори, что Поти, что Тбилиси — это вопрос 1,5 часа езды, не торопясь, даже с условием какого-то сопротивления. Если приблизительно так же решить вопрос и в причерноморском регионе, то, я думаю, вопрос с угрозой войны в этой части Европы снимется раз и навсегда», — подчеркнул политолог.

Ранее ФАН публиковал интервью политолога Евгения Валяева, в котором он объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца

россия украина крым
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