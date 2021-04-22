Режиссер Никита Михалков раскритиковал новые правила кинопремии «Оскар»

Москва, 22 апреля. Знаменитый российский режиссер и актер Никита Михалков назвал новые правила американской киноакадемии для премии «Оскар» «нравственным бешенством».

В сентябре прошлого года американская киноакадемия представила новые требования для фильмов, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Теперь, чтобы картина попала в номинацию, она должна соответствовать нескольким критериям, которые касаются расы, пола и гендера. Всего академия представила четыре новых правила, но для попадания в шорт-лист картина может следовать только двум.

Так, по новым стандартам один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. Другой возможный критерий – не менее 30% второстепенных персонажей должны играть представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью.

Никита Михалков назвал принятые правила «нравственным бешенством» и заявил, что советская цензура по сравнению с киноакадемией США — «просто дети». Он отметил, что новые стандарты, предъявляемые к выдвигаемым на «Оскар» фильмам, являются «зеркальной дискриминацией».

«Это сумасшествие. Оно организовано. Оно, на мой взгляд, построено на неком обесчеловечивании, вообще в принципе, оправдывающем насилие, разрушение структуры, государственной и силовой, и так далее. Для меня это совершенно неприемлемо», — цитирует слова режисера RT.

Во время пресс-конференция в честь открытия 43-го 3-го Московского международного кинофестиваля Михалков сообщил, что председатель жюри, филиппинский режиссер Брийянте Мендос заболел коронавирусом.