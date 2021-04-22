Глава ЛНР обвинил Киев в геноциде и ущемлении прав русскоязычных жителей Украины

Луганкс, 22 апреля. Россия оказала неоценимую помощь и поддержку угнетенным и подвергаемым геноциду со стороны Киева жителям Донбасса, заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Выступая на форуме «Единство русских: защита прав и свобод», Пасечник затронул тему угнетения русскоязычного населения Украины. Официальный Киев придерживается откровенно русофобской политики и подвергает русское население Незалежной геноциду, уверен лидер ЛНР.

«В XXI веке мы столкнулись с геноцидом, ущемлением и ненавистью со стороны украинских националистов. Все это происходит уже на протяжении 30 лет под кураторством представителей Запада», — заявил Пасечник.

Также он поблагодарил Россию за помощь в отстаивании интересов жителей юго-востока Незалежной и русскоговорящего населения подконтрольных Киеву территорий на международной арене.

Ранее военная истерия украинских властей в отношении Донбасса привела к потере доходов от авиатранзита на Украине.