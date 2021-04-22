Перечислены бытовые приборы, которые поглощают больше всего электричества

Москва, 22 апреля. Некоторые бытовые приборы поглощают слишком много электричества, за счет чего увеличиваются коммунальные платежи, рассказал эксперт ЖКХ Сергей Креков.

Плита, лампа накаливания, стиральная машинка, чайник и холодильник вошли в список таких приборов. Поэтому рекомендуется покупать технику высокого класса энергоэффективности. Несмотря на повышенную стоимость приборов, затраты окупятся во время эксплуатации, объяснил Креков в эфире «Радио 1».

«В данном случае экономия затрат на коммунальные услуги достигается использованием энергосберегающих технологий», — отметил эксперт.

Также сэкономить на коммунальных услугах помогут различные тарифные планы. В разные часы потребления киловатт-час может стоить по-разному. Например, стирка в вечернее время обойдется дешевле, чем днем, добавил специалист.

Министерство энергетики РФ ранее опровергло сообщение о возможном введении прогрессивной шкалы тарифов. Такая инициатива на сегодняшний день не рассматривается, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.