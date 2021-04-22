Чили против Пиньеры: тысячи протестующих вышли на улицы, чтобы забрать свои пенсии

Чилийский портовый союз (UPCH) объявил о забастовке, чтобы выразить несогласие с решениями президента страны Себастьяна Пиньерой. Он обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой запретить третью выплату части пенсий. В организации портовиков назвали это решение правительства «актом высокомерия», пишет TeleSUR.

#Chile | The Chilean Port Union (UPCH) announced that it will carry out a progressive stoppage of activities in line with the Government's sending of the third early pensions fund (AFP) withdrawal project to the Constitutional Court (TC).https://t.co/G5GYLfeEx9 — teleSUR English (@telesurenglish) April 22, 2021

Союз UPCH объявил о приостановке деятельности начиная с 21 апреля. В заявлении организации говорится, что на сегодняшний день правительство предоставило населению те меры помощи, «требования для которых трудно выполнить».

«Поход в Конституционный суд — это акт высокомерия, который показывает отказ правительства от судеб миллионов чилийцев, которым пришлось обратиться к собственным сбережениям, чтобы противостоять пандемии», — написали в обращении члены портового союза.

Бойкот может распространиться на весь мир, — другие порты также заявили о готовности начать блокаду морских грузов, идущих из Чили.

«Прогрессирующая остановка портов в Чили распространяется по всему миру. Начинается блокада морских грузов из Чили», — написала у себя в Twitter журналистка Паола Драгник.

URGENTE - Paro progresivo portuario en Chile se extiende al mundo. Inician bloqueo de cargas marítimas provenientes de Chile. Solidaridad con el pueblo, dicen desde la IDC, la organización portuaria con el 100% de portuarios sindicalizados de la costa atlántica de Sudamérica. pic.twitter.com/EgXIzATGbG — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) April 21, 2021

По данным чилийских СМИ, вскоре после объявления забастовки в штаб-квартиру союза UPCH в городе Чаньяраль пришли военные.

????URGUENTE

MILITARES ingresaron ILEGALMENTE a la sede en Chañaral de los TRABAJADORES PORTUARIOS, en el contexto del Paro Nacional Portuario de hoy Miércoles 21 de Abril.

Esta es la manera en que se reprime y hostiga a quienes protestan por un país más justo



En desarrollo pic.twitter.com/gwTY9Cs4q3 — Primera Línea Revolucionaria Chile ???? (@primeralineare1) April 22, 2021

К «пенсионной стачке» присоединились и работники горнодобывающей промышленности Чили. В своем совместном заявлении они объявили о готовности «полностью разорвать отношения с нынешним правительством Чили» в случае, если запретят выплаты.

????AHORA

Coordinadores de trabajadores de la minería anuncian rompimiento total de relaciones con el actual gobierno de Chile. pic.twitter.com/pIqI6YGnVQ — Primera Línea Revolucionaria Chile ???? (@primeralineare1) April 22, 2021

Столичный транспортный союз Чили также призывает своих сторонников готовиться к мобилизации при принятии запрета.

«Пиньера скуп и эгоистичен»

Лидеры нескольких оппозиционных партий Чили также выступили против решения Пиньеры. Они аргументировали свою позицию тем, что «многие семьи столкнулись с нехваткой ресурсов из-за пандемии» и попросили правительство искать альтернативные способы «удовлетворения экономических потребностей».

«Мы категорически отвергаем обращение в Конституционный суд. Это будет препятствовать тому, что семьи смогут снять по 10% своих сбережений», — говорится в заявлении партий.

???? Declaración pública de los partidos de oposición



Ante la falta de una política pública de ayuda social que permita a las familias hacer cuarentenas efectivas, rechazamos que Piñera haya acudido al Tribunal Constitucional para obstruir el tercer retiro del 10%. pic.twitter.com/SBWHEeKLCT — Progresistas (@losPROgresistas) April 21, 2021

Депутат «Социалистической партии» Хуан Сантана, комментируя решение Пиньеры, заявил, что президент своими действиями ограничивает миллионы людей, которые рассчитывают на эти средства.

«Пиньера скуп и заслуживает обвинения в свой адрес, его отношение эгоистично и жалко», — заявил Сантана.

Улицы против

Решение Пиньеры отменить третьи выплаты из пенсионного фонда не понравилось и простым чилийцам. По всей стране со вторника проходят митинги и демонстрации. Самые крупные протестные акции наблюдаются в столице страны Сантьяго, а также Антофагасте, Мирамаре, Койайке и других городах. Участники акций сооружают баррикады, периодически происходят стычки с полицией.

#SeVieneElGranParo | Poblacion Miramar, #Antofagasta. En todo Chile el pueblo se manifiesta contra #PiñeraCobarde y su gobierno incapaz. Aguante la rebeldía, hasta vencer‼️✊???????? pic.twitter.com/MFhaezhYJz — JJCC Chile #ChileDespertó (@jjcc_chile) April 22, 2021

???? AHORA | En Coyhaique siguen llegando manifestantes que recorren las calles de la ciudad, a esta hora más de 500 personas.#PiñeraCobarde #SeVieneElGranParo pic.twitter.com/kSmUAmWbtr — Yoda Shileno Info (@YodaShilenoInfo) April 21, 2021

Правительство Чили в ответ помимо полиции выводит на улицы города армейские подразделения.

Почему все недовольны Пиньерой

25 июля 2020 года Пиньера подписал закон, который позволяет гражданам снять 10% пенсионных накоплений, чтобы справиться с трудной экономической ситуацией на фоне пандемии. Сам он никогда не был сторонником этой инициативы и пошел на такой шаг под давлением общественности.

Уже в ноябре президент попросил Конституционный суд страны отклонить решение о второй выплате средств. Он объяснил это тем, что закон «неконституционен» и представляет собой «серьезный риск» для будущих пенсий чилийцев.

Chile's President Pinera seeks Constitutional Court help to head off pensions bill | Article [AMP] | Reuters https://t.co/CzhfRTAXtR — VIMF17. ???????????????????????????? (@VIMF17) December 11, 2020

20 апреля чилийское правительство повторно обратилось в КС для блокировки закона и приостановления третьей волны выдачи. Это и послужило спусковым механизмом для протестов по всей стране.

Последствия пандемии для Чили

Несмотря на высокий уровень вакцинации в сравнении с другими странами Латинской Америки, пандемия действительно сильно сказалась на Чили. Уровень безработицы в стране вырос до 11,2% в первом квартале 2020 года, это самый высокий показатель за последние 10 лет. Общее число людей, которые оказались на без средств к существованию, достигло 801 тыс. человек.

#ÚLTIMAHORA La tasa de desempleo en Chile escaló al 11,2% en el trimestre móvil marzo-mayo, la más alta desde que existe el nuevo registro de empleo de 2010, debido a la caída del comercio, la construcción y los servicios por el impacto de la pandemia #AFP pic.twitter.com/RPz60UdjFv — Agence France-Presse (@AFPespanol) June 30, 2020

Среди наиболее пострадавших секторов — сельское хозяйство, образование, рыболовство и обрабатывающая промышленность. Объем производства в стране сократился на 4,9%. Чили читается экспортно ориентированной страной, поэтому закрытие границ сказалось на ней болезненнее, чем на других странах. Центробанк Чили также ожидает самое большое падение ВВП за последние 35 лет — примерно на 5,5–7,5%.