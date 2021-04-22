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Чили против Пиньеры: тысячи протестующих вышли на улицы, чтобы забрать свои пенсии

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 19:08
Весь мир
Чили против Пиньеры: тысячи протестующих вышли на улицы, чтобы забрать свои пенсии
 /  Федеральное агентство новостей

Чилийский портовый союз (UPCH) объявил о забастовке, чтобы выразить несогласие с решениями президента страны Себастьяна Пиньерой. Он обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой запретить третью выплату части пенсий. В организации портовиков назвали это решение правительства «актом высокомерия», пишет TeleSUR.

Союз UPCH объявил о приостановке деятельности начиная с 21 апреля. В заявлении организации говорится, что на сегодняшний день правительство предоставило населению те меры помощи, «требования для которых трудно выполнить».

«Поход в Конституционный суд — это акт высокомерия, который показывает отказ правительства от судеб миллионов чилийцев, которым пришлось обратиться к собственным сбережениям, чтобы противостоять пандемии», — написали в обращении члены портового союза.

Бойкот может распространиться на весь мир, — другие порты также заявили о готовности начать блокаду морских грузов, идущих из Чили.

«Прогрессирующая остановка портов в Чили распространяется по всему миру. Начинается блокада морских грузов из Чили», — написала у себя в Twitter журналистка Паола Драгник.

По данным чилийских СМИ, вскоре после объявления забастовки в штаб-квартиру союза UPCH в городе Чаньяраль пришли военные.

К «пенсионной стачке» присоединились и работники горнодобывающей промышленности Чили. В своем совместном заявлении они объявили о готовности «полностью разорвать отношения с нынешним правительством Чили» в случае, если запретят выплаты.

Столичный транспортный союз Чили также призывает своих сторонников готовиться к мобилизации при принятии запрета.

«Пиньера скуп и эгоистичен»

Лидеры нескольких оппозиционных партий Чили также выступили против решения Пиньеры. Они аргументировали свою позицию тем, что «многие семьи столкнулись с нехваткой ресурсов из-за пандемии» и попросили правительство искать альтернативные способы «удовлетворения экономических потребностей».

«Мы категорически отвергаем обращение в Конституционный суд. Это будет препятствовать тому, что семьи смогут снять по 10% своих сбережений», — говорится в заявлении партий.

Депутат «Социалистической партии» Хуан Сантана, комментируя решение Пиньеры, заявил, что президент своими действиями ограничивает миллионы людей, которые рассчитывают на эти средства.

«Пиньера скуп и заслуживает обвинения в свой адрес, его отношение эгоистично и жалко», — заявил Сантана.

Улицы против

Решение Пиньеры отменить третьи выплаты из пенсионного фонда не понравилось и простым чилийцам. По всей стране со вторника проходят митинги и демонстрации. Самые крупные протестные акции наблюдаются в столице страны Сантьяго, а также Антофагасте, Мирамаре, Койайке и других городах. Участники акций сооружают баррикады, периодически происходят стычки с полицией.

Правительство Чили в ответ помимо полиции выводит на улицы города армейские подразделения.

Почему все недовольны Пиньерой

25 июля 2020 года Пиньера подписал закон, который позволяет гражданам снять 10% пенсионных накоплений, чтобы справиться с трудной экономической ситуацией на фоне пандемии. Сам он никогда не был сторонником этой инициативы и пошел на такой шаг под давлением общественности.

Уже в ноябре президент попросил Конституционный суд страны отклонить решение о второй выплате средств. Он объяснил это тем, что закон «неконституционен» и представляет собой «серьезный риск» для будущих пенсий чилийцев.

20 апреля чилийское правительство повторно обратилось в КС для блокировки закона и приостановления третьей волны выдачи. Это и послужило спусковым механизмом для протестов по всей стране.

Последствия пандемии для Чили

Несмотря на высокий уровень вакцинации в сравнении с другими странами Латинской Америки, пандемия действительно сильно сказалась на Чили. Уровень безработицы в стране вырос до 11,2% в первом квартале 2020 года, это самый высокий показатель за последние 10 лет. Общее число людей, которые оказались на без средств к существованию, достигло 801 тыс. человек.

Среди наиболее пострадавших секторов — сельское хозяйство, образование, рыболовство и обрабатывающая промышленность. Объем производства в стране сократился на 4,9%. Чили читается экспортно ориентированной страной, поэтому закрытие границ сказалось на ней болезненнее, чем на других странах. Центробанк Чили также ожидает самое большое падение ВВП за последние 35 лет — примерно на 5,5–7,5%.

пенсии протесты чили
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