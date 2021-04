Чили против Пиньеры: тысячи протестующих вышли на улицы, чтобы забрать свои пенсии

Чилийский портовый союз (UPCH) объявил о забастовке, чтобы выразить несогласие с решениями президента страны Себастьяна Пиньерой. Он обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой запретить третью выплату части пенсий. В организации портовиков назвали это решение правительства «актом высокомерия», пишет TeleSUR.

#Chile | The Chilean Port Union (UPCH) announced that it will carry out a progressive stoppage of activities in line with the Government's sending of the third early pensions fund (AFP) withdrawal project to the Constitutional Court (TC).https://t.co/G5GYLfeEx9