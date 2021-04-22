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Навальный пошел не по тому пути и потерял поддержку россиян

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 19:22
Общество
Навальный пошел не по тому пути и потерял поддержку россиян
Федеральное агентство новостей  / 

Малочисленные митинги, прошедшие накануне по всей стране, в очередной раз подтвердили, что влияние блогера Алексея Навального над умами россиян сходит на нет. Российский общественный деятель, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему Навальный потерял поддержку россиян и способность объединять людей.

Ожидания организаторов акций не оправдались. События мало чем отличались от предыдущих — как и в прошлые месяцы, митинги проходили хаотично и без каких-либо четких требований от протестующих, да и сами причины явки на митинги разделились.    

«Я вел мониторинг этой акции, конечно, не оправдались заявления организаторов о том, что выйдут чуть ли не сотни тысяч участников. Тема Навального была на третьем месте по ответам участников, кто-то жаловался на цены в магазинах, кто-то заявил о себе», — отмечает Брод.

Навальный пошел не по тому пути и потерял поддержку россиян
Федеральное агентство новостей  / Борис Гришин

Говоря о малочисленности нынешних митингов, многие эксперты отмечали отсутствие интереса к теме и свежего повода для протеста, как, например, это было в январе с арестом Навального. Однако Брод полагает, что блогер все же нашел способ, как манипулировать гражданами и привлечь их внимание, сделав акцент на якобы пошатнувшемся здоровье.

«Тема здоровья Навального звучит постоянно. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что его здоровье под медицинским контролем. Я уяснил, что проблема сильно преувеличена, больше используется для политических целей, чтобы заявить о себе, отработать мобилизацию граждан», — говорит собеседник ФАН.

Александр Брод объясняет низкую явку на митинги разочарованием народа в Навальном: блогер потерял популярность и уже не способен объединить людей. Кроме того, он избрал путь работы на Запад, что доказывают письма зарубежных артистов к президенту РФ Владимиру Путину.

«Он [Алексей Навальный] избрал путь работы на западную аудиторию. В них он видит свою опору, с помощью них он хочет совершить реформу. Но вчера президент четко определил ситуацию, было сказано о красных линиях, которые мы не позволим преступить», — говорит спикер.

Он также указал на продвижение идей блогера, которое следует прекратить.

«Идет шквал пропаганды по поводу Навального, нужно рассказывать, что было на самом деле. Федеральная служба должна проявить большую активность», — в заключение заявил Брод.

Для соблюдения общественного порядка во время митингов были задействованы силы Росгвардии, на улицы вышли патрульные в спецзащите. Ранее стражи порядка раскрыли, как на самом деле относятся к митингующим и что приводит к задержаниям.

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