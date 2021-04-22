Ученые нашли в американском меде следы ядерных отходов

Вашингтон, 22 апреля. Американские ученые нашли в меде следы радиоактивного элемента цезий-137. Исследователи пришли к выводу, что ядерные отходы могли быть произведены во время холодной войны.

Геолог Джим Касте из Колледжа Уильяма и Мэри дал задание своим студентам измерить уровень радиации фруктов и орехов. В ходе практического исследования ученый смог проверить банку меда, которую он купил в Северной Каролине. Специалист обнаружил, что в большинстве банок содержатся следы цезия-137.

Ученый сообщил, что для создания меда пчелы делают нектар цветов с помощью фермента слюны. В итоге Джим Касте и его команда нашли 68 подозрительных банок с радиоактивным веществом, остальные 54 оказались чистыми.

Многие люди считают мед полезным профилактическим средством от любых болезней. Однако этот продукт совсем недавно попал в список самых опасных для здоровья сезонных аллергиков продуктов.