АТОР прогнозирует открытие Египта для россиян во второй половине мая

Москва, 22 апреля. Полеты на курорты Египта вряд ли возобновятся на майские праздники. Открытия авиасообщения следует ожидать во второй половине месяца, отметили в Ассоциации туроператоров России.

Российская туристическая отрасль как никогда близка к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта, заявила глава АТОР Майя Ломидзе. Такой прогноз основан на имеющейся в публичном доступе информации, в том числе на заявлениях Министерства иностранных дел РФ и сообщениях Росавиации.

«Но есть еще некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет», — подчеркнула Ломидзе в ходе онлайн-конференции.

РФ планирует открыть авиасообщение с другими странами не раньше, чем после окончания майских праздников, заявил информированный источник. Полеты в некоторые государства приостановлены из-за ситуации на фоне пандемии коронавируса. Россияне, желающие отдохнуть, могут отправиться на отечественные курорты.