Французское консульство в ЦАР объято огнем

Банги, 22 апреля. Сотрудники экстренных служб в городе Банги оперативно стянуты к французскому консульству. По словам очевидцев, в дипломатическом ведомстве произошел пожар.

Согласно кадрам с места происшествия, клубы дыма частично заволокли здание дипломатического учреждения, огороженного высоким забором. Один из снимков, сделанных недалеко от места события, позволяет увидеть, что возгорание могло произойти на верхнем этаже.

L'Ambassade de France à Bangui a pris feu. Pour le moment on ignore ce qui est à l'origine. pic.twitter.com/WPe25NfW7K — Agence Nabara (@DiagolaO) April 22, 2021

Причины пожара в настоящее время неизвестны, спасателям предстоит выяснить обстоятельства ЧП.