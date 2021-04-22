Назван опасный посткоронавирусный симптом, который может стать хроническим

Москва, 22 апреля. Некоторые посткоронавирусные симптомы могут перетечь в хронические заболевания. Такое заявление сделала сотрудник Сеченовского университета Ольга Олисова.

Некоторые пациенты сталкиваются с кожными заболеваниями после выздоровления от коронавируса. Врачам известны случаи возникновения неспецифических сыпей, опоясывающего герпеса и более серьезных последствий COVID-19, сообщила Олисова.

Специалисты Сеченовского университета сейчас наблюдают пациента с пузырчаткой — хроническим кожным заболеванием, игнорирование которого может привести к смерти. К счастью, большинство людей после коронавируса не сталкиваются с кожными заболеваниями, заключила Олисова.

Заболевание коронавирусной инфекцией может негативно сказываться на здоровье кожи и волос, предупредила косметолог Мадина Байрамукова. Выпадение волос, кожные высыпания, плохое качество ногтей, тусклый цвет лица, акне и другие проблемы возникают у многих людей после выздоровления от COVID-19.