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Назван опасный посткоронавирусный симптом, который может стать хроническим

Общество
Назван опасный посткоронавирусный симптом, который может стать хроническим
pixabay.com

Москва, 22 апреля. Некоторые посткоронавирусные симптомы могут перетечь в хронические заболевания. Такое заявление сделала сотрудник Сеченовского университета Ольга Олисова.

Некоторые пациенты сталкиваются с кожными заболеваниями после выздоровления от коронавируса. Врачам известны случаи возникновения неспецифических сыпей, опоясывающего герпеса и более серьезных последствий COVID-19, сообщила Олисова.

Специалисты Сеченовского университета сейчас наблюдают пациента с пузырчаткой — хроническим кожным заболеванием, игнорирование которого может привести к смерти. К счастью, большинство людей после коронавируса не сталкиваются с кожными заболеваниями, заключила Олисова.

Заболевание коронавирусной инфекцией может негативно сказываться на здоровье кожи и волос, предупредила косметолог Мадина Байрамукова. Выпадение волос, кожные высыпания, плохое качество ногтей, тусклый цвет лица, акне и другие проблемы возникают у многих людей после выздоровления от COVID-19.

коронавирус симптом хронический симптом
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