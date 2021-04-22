Герцоги Кембриджские впервые вышли в свет после похорон принца Филиппа

Лондон, 22 апреля. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили 282-й авиационный учебный корпус Королевских ВВС в Лондоне, что стало их первым выходом в свет после похорон принца Эдинбургского.

Посещение герцогами Кембриджскими учебного корпуса Королевских ВВС является неслучайным событием. Покойный муж королевы Елизаветы II принц Филипп был главнокомандующим эскадрильи.

Несколько лет назад он лично попросил Кейт Миддлтон взять шефство над юными летчиками. Поскольку официальный траур по покойному мужу монарха еще не завершился, королева выдала герцогам специальное разрешение.

Миддлтон вела с военными оживленную беседу и даже смеялась. Принц Уильям тоже пребывал в хорошем настроении и улыбался на шутки жены. Королевские хроникеры отметили, что для своей поездки герцогиня выбрала черное пальто Dolce & Gabbana и лодочки Tod's из замши. В руках Кейт держала стильный клатч Mulberry.

Эксперты отметили, что Миддлтон выглядела элегантно и лаконично. Они похвалили ее за хороший вкус, умеренность в одежде и разумное потребление косметики.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета проведет свой 95-й день рождения без традиционного салюта. Монарх также не получит самый дорогой для нее букет цветов, который ей всегда преподносил принц Филипп.