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Житель Томска спас увязшего в грязевой луже мальчика

Общество
Житель Томска спас увязшего в грязевой луже мальчика
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Томск, 22 апреля. Инцидент, едва не завершившийся для ребенка трагедией, произошел на пересечении улиц Дизайнеров и Юрия Ковалева в микрорайоне Зеленые горки.

Накануне вечером местный житель услышал детские крики и бросился на помощь. Ребенок увяз в образовавшейся из грязи, глины и льда луже и не мог выбраться самостоятельно. Мужчина добрался до мальчика и вытащил его на безопасное место. Благодаря действиям томича ребенок не пострадал.

Городские власти прокомментировали ситуацию. По словам представителей администрации Томска, огромная лужа образовалась на месте, где ранее лежали предназначенные для строительства бетонные плиты. Грунт размыло после их демонтажа. Власти пообещали избавиться от «водоема» в ближайшее время.

Московские спасатели помогли застрявшему головой в стуле малышу, сообщал ФАН.

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