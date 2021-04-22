Эксперт ЖКХ объяснил, какая бытовая техника потребляет больше всего энергии

Москва, 22 апреля. Некоторая бытовая техника потребляет слишком много электроэнергии, заметил эксперт ЖКХ, лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков.

Подобное приводит к большим затратам на оплату коммунальных услуг. Для того чтобы избежать такой ситуации, следует приобретать технику, которая оснащена оборудование энергосбережения высокого класса, считает специалист.

«Стандартный набор — это плита, лампочка накаливания, если она не энергосберегающая, стиральная машина, чайник и холодильник. Но вопрос в том, какого класса оборудование энергосбережения использует производитель», — рассказал он в комментарии «Радио 1».

В том случае, если техника имеет низкое качество, то разница в стоимости ее потребления может составлять десятки раз. Затраты на инвестицию в виде качественных бытовых приборов и техники в конце концов окупятся в процессе самой эксплуатации, подчеркнул Креков.

С начала второго квартала 2021 года электронная продукция в Российской Федерации может подорожать на 10-20%. Такое мнение выражают некоторые дистрибьюторы, ретейлеры и эксперты.