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Мать и дочь нашли мертвыми с разницей в несколько дней на юге Англии

Происшествия
Мать и дочь нашли мертвыми с разницей в несколько дней на юге Англии
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Зубарев

Плимут, 22 апреля. Две британки — мать и дочь — скончались на юге Англии с разницей в несколько дней. При этом младшая из погибших за шесть недель до смерти родила второго ребенка.

Двойное несчастье обрушилось на семью из Кингскерсвелла — местечка на юге Девона. Здесь с разницей в несколько дней ушли из жизни 19-летняя дочь и ее 44-летняя мать. Как оказалось, у первой было двое своих детей, причем одному из сыновей исполнилось всего шесть недель от роду, сообщает The Sun.

По информации, полученной от сотрудников полиции, 19-летняя Рианна действительно родила второго ребенка менее чем за два месяца до трагической развязки. Следователи выяснили, что у погибшей молодой женщины была долгая история проблем с психическим здоровьем. Причиной к такому диагнозу послужило пресловутое «трудное детство» и воспитание девочки бабушкой и дедушкой.

Кроме того, у британки были «трудные» взаимоотношения со своим возлюбленным, который был отцом и ее трехлетнего первенца, и новорожденного сына. В суде стало известно, что Рианна и ее спутник расстались на девять месяцев, и за это время она начала новые отношения. Через какое-то время пара воссоединилась, но часто скандалила между собой, в том числе из-за ревности.

Расследование показало, что, несмотря на ограничения COVID-19, после рождения второго сына не было никаких опасений за физическое или психическое здоровье Рианны. В то же время ее бабушка признает, что проблемы внучки шли из детства.

«Она была очаровательна и любила посмеяться, но, к сожалению, она действительно страдала от проблем с психическим здоровьем, которые начались, когда она училась в школе. Хотя у нее было несколько проблем, она всегда была счастлива», — рассказала убитая горем родственница.

Вслед за внучкой пожилая британка потеряла и родную дочь. Ее тело было обнаружено спустя несколько дней после смерти 19-летней Рианны. Во время судебных заседаний была подтверждена информация о том, что 44-летняя Жанетта «увлекалась» наркотиками. По словам матери погибшей, она попала в дурную компанию и пыталась избавиться от зависимости, но не смогла.

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию, что обе женщины могли свести счеты с жизнью. Расследование продолжается.

дети великобритания наркотики смерть родители гибель психическое здоровье мать и дочь Девон
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