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Позитивно и адекватно: ученый о выступлении Владимира Путина на климатическом саммите

Общество
Позитивно и адекватно: ученый о выступлении Владимира Путина на климатическом саммите
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Во время эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» ученый, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин оценил выступление президента РФ Владимира Путина на климатическом саммите и назвал главные проблемы экологии, с которыми может бороться Россия.

«Владимир Путин выступил на международном экологическом саммите позитивно и научно адекватно. Меня порадовало, что президент говорил научно строго, все его фразы укладываются в научные представления климатологов. Никаких не было страшилок и «отрицалок». Он четко сказал, что Россия будет снижать выбросы, включая выбросы метана, которые нужно сильно снижать, поскольку его парниковый якобы эффект во много раз больше, чем у СО2», — рассказал эксперт.  

Как отметил Кокорин, он ждал, что Владимир Путин скажет о пути России к углеродной нейтральности, но подробно эта тема не обсуждалась.

«Имеется в виду, что выбросы сократятся в 5-10 раз. Говорится о том, что на электричество будет массовый переход: и отопление, и транспорт. Я знаю немало зданий, которые топятся электричеством. И это абсолютно недорого», — объяснил климатолог.

На вопрос о глобальном потеплении участник пресс-конференции ответил, что в первую очередь Россия должна думать не об этом, а об опасных метеорологических явлениях. 

«Ущерб не от изменения температуры, а от перемещения воздушных масс. У нас наблюдается рост опасных явлений: наводнения, заморозки. Безусловно, климат меняется быстрее, чем это было, и количество опасных явлений становится больше. При глобальном потеплении у нас будет недостаток влаги на юге, это уже сейчас видно», — рассказал климатолог.

Ранее эксперт в области экологии объяснил, почему стоит популяризировать электромобили.

путин экология климат климатический саммит
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