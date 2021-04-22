Восточная Европа не скрывает своего восторга от послания Путина Федеральному собранию

Москва, 22 апреля. Жители Восточной Европы восторженно оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Озвученные Владимиром Путиным во время выступления тезисы о дальнейшем развитии России нашли широкий отклик у жителей Восточной Европы. Свое мнение они выразили в соцсетях.

По мнению пользователя Stipan Javor mučenik, жители США завидуют россиянам. Дело в том, что президент РФ в отличие от президента США излагает свои мысли «ясно и громко».

«Ты можешь лаять, но попробуй куснуть — и все. Браво Путин. В тяжелые времена нужно иметь решительного лидера. Только нам, хорватам, это непонятно», — пишет он, сообщает Inosmi.ru.

Европеец Darko призвал россиян жить с миром и после того, как Путин перестанет быть главой государства. По его мнению это необходимо для того, чтобы Россия не проводила перезагрузку каждые 50 лет.

Президент РФ сделает все возможное для того, чтобы США оставались «великими» только в пределах своего государства, уверен пользователь Sima. По его мнению, Путин медленно, но верно занимает руководящую позицию на планете.

После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и его заявления о красной линии немцы схватились за карты, рассказал публицист Александр Сосновский. Теперь Германия пытается понять, где пройдет красная линия Путина: через Киев или Варшаву.