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«Ночные волки» поблагодарили Владимира Путина за правильные слова в послании

Политика
«Ночные волки» поблагодарили Владимира Путина за правильные слова в послании
из личного архива Александра Залдастанова

Севастополь, 22 апреля. Президент России Владимир Путин смог подобрать правильные слова, чтобы поддержать жителей Севастополя и Донбасса, заявил пресс-секретарь клуба «Ночные Волки» Александр Бульдог.

Байкеры застали послание президента в сияющем от весеннего солнца Севастополе и восприняли его с благодарностью, как и остальные жители Крыма и Севастополя, уверен Бульдог. Президент подобрал вежливые и правильные слова, чтобы поддержать жителей полуострова и дать понять Западу, что заявление о «красной линии» — не шутка.

«Думаю, Донбасс тоже сумел оценить, что имел ввиду президент, говоря о «красных линиях». Вряд ли «Табаки» рискнет проверить это на себе», — написал Бульдог.

Ранее стало известно, что все поручения Владимира Путина, озвученные во время послания, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников записал от руки.

путин россия сша донбасс крым послание федеральному собранию
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