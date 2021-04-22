«Ночные волки» поблагодарили Владимира Путина за правильные слова в послании

Севастополь, 22 апреля. Президент России Владимир Путин смог подобрать правильные слова, чтобы поддержать жителей Севастополя и Донбасса, заявил пресс-секретарь клуба «Ночные Волки» Александр Бульдог.

Байкеры застали послание президента в сияющем от весеннего солнца Севастополе и восприняли его с благодарностью, как и остальные жители Крыма и Севастополя, уверен Бульдог. Президент подобрал вежливые и правильные слова, чтобы поддержать жителей полуострова и дать понять Западу, что заявление о «красной линии» — не шутка.

«Думаю, Донбасс тоже сумел оценить, что имел ввиду президент, говоря о «красных линиях». Вряд ли «Табаки» рискнет проверить это на себе», — написал Бульдог.

Ранее стало известно, что все поручения Владимира Путина, озвученные во время послания, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников записал от руки.