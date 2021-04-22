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Эфир: Международный климатический саммит обсудили в медиацентре «Патриот»

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Эфир: Международный климатический саммит обсудили в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

В четверг, 22 апреля, в 16:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Участие России в Международном климатическом саммите».

Двухдневный глобальный саммит по вопросам борьбы с изменениями климата, приуроченный к отмечаемому 22 апреля международному Дню Земли, пройдет в Вашингтоне в формате видеоконференции. В нем приняли участие 40 мировых лидеров, которых пригласил лично президент США Джо Байден. На саммите выступил также президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент принял приглашение, потому что мероприятие посвящено климату и экологии, а это важная тема для России.

Отвечая на вопрос, насколько важным считает администрация Байдена участие в климатическом саммите Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила:

«Для любой крупной экономики и любых развитых стран очень важно принять участие в саммите по климату. Это то, с чем, даже если у вас есть расхождения по другим сферам, вы можете согласиться».

Она назвала участие той или иной страны в дискуссии сигналом о ее готовности «искать справедливый ответ на климатический кризис». Накануне вашингтонского форума в Пекине анонсировали некое программное выступление китайского лидера.

«По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля примет участие в климатическом саммите в формате видеоконференции, где выступит с важной речью», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Напомним, в России, по данным Минприроды, количество природных катастроф — паводков, наводнений, селей и ураганов — выросло почти в четыре раза с 1990-го по 2010 год и продолжает увеличиваться примерно на 6-7% в год. Россиянам больше всего могли запомниться жара 2010-го, сверххолодная зима 2012-го, холодное лето 2017 года. Все это — погодные колебания, которые становятся особенно резкими из-за глобальных перемен в климате. Множество западных климатологов утверждает, что негативные изменения климата провоцируют промышленные выбросы углекислого газа.

Насколько это верно, в ходе пресс-конференции обсудили специалисты: эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян; руководитель студии «Русский час», журналист-международник, режиссер Александр Коробко; эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», координатор проекта ОНФ «Экозабота» Александр Коган; российский климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Эксперты рассказали о роли России в решении проблемы глобального потепления, назвали плюсы и минусы участия нашей страны в международных климатических соглашениях.

россия сша экология климат
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