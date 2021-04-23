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В Москве выбрали победителей конкурса юных чтецов «Живая классика»

Общество
В Москве выбрали победителей конкурса юных чтецов «Живая классика»
фото организаторов конкурса «Живая классика»  / 

В Доме-музее Станиславского, на той самой сцене, где когда-то зарождались первые спектакли будущего МХАТа, 19 апреля прошел финал регионального этапа конкурса чтецов «Живая классика». 15 московских школьников читали отрывки из любимых книг. В финал прошли Алиса Лавренова, Вероника Филатова и Алиса Сухореброва. Они отправятся в центр «Артек» на литературную смену «Живой классики».

«Живая классика» — один из самых масштабных литературных конкурсов для подростков в России, в нем принимают участие школьники из всех регионов страны. Попасть в финал не так просто — трех лучших участников выбирают из десятков тысяч человек.

В жюри финала московского этапа вошли: артист, писатель Григорий Служитель, автор книги «Дни Савелия», главный редактор крупнейшего ресурса о воспитании и образовании детей MEL.FM Надежда Папудогло, основатель литературного проекта «Кот Бродского: говорят подростки» Ольга Аристова, писатель, лауреат литературной премии им. Чуковского и премии Михалкова Ася Кравченко, главный редактор радио «Книга» Егор Серов, программный директор «Детского радио» Виктор Приворотский.

Судьи оценивали артистизм, выбор текста и то, как ребята прочувствовали выбранное произведение. И все отметили, что в этом финале девушки оказались ярче и сильнее молодых людей. Победительница Алиса Лавренова читала отрывок из «Повести о Сонечке» Марины Цветаевой, вторая финалистка Вероника Филатова — рассказ Надежды Тэффи «Мой первый Толстой», а Алиса Сухореброва — фрагмент из «Барышни-крестьянки» Александра Пушкина.

В 2021 году «Живой классике» — 10 лет, поэтому этот сезон и этот финал — юбилейнын.

Подарком для участников конкурса стала экскурсия по Дому-музею Станиславского, а в финале — концерт живого классика, Людмилы Петрушевской. Она выступила с музыкантами и песнями на свои стихи.

В Москве выбрали победителей конкурса юных чтецов «Живая классика»
фото организаторов конкурса «Живая классика»  / 

Московский этап стал последним. Далее все финалисты из 85 регионов страны встретятся онлайн в отборочных турах перед всероссийским финалом. Все они отправятся на смену в «Артек», но на главной сцене 21 и 22 мая выступят только те, кто пройдет отборочный тур — 15 человек. Их чтения на главной сцене будут смотреть все отряды, а оценивать — авторитетное жюри.

Десять самых лучших чтецов получат право выступить на суперфинале — в этом, юбилейном для конкурса году, он пройдет в Петропавловской крепости в Петербурге на фестивале «Живой классики» 19 и 20 июня. На юбилейный суперфинал съедутся друзья, партнеры, лауреаты конкурса разных лет.

Победители финала получат призы от оргкомитета и партнеров — подписки на электронные библиотеки, образовательные курсы и программы, электронные книги.

«Чтение — один из основных методов изучения мира. Читая, мы учимся сопереживать и мыслить, развиваем память и воображение. Понимая важность навыка чтения, в этом учебном году мы создали курс по чтению на Учи.ру, проходя который, дети не просто учатся читать, но могут по-настоящему полюбить это занятие. Стремление привить любовь к чтению объединяет нас с организаторами «Живой классики», и мы рады вновь поддержать этот масштабный проект», — рассказала Анна Мянник, директор департамента коммуникаций Учи.ру.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит при поддержке министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

 

артек чтецы конкурс живая классика
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