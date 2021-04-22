Захарова объяснила позицию России по экспорту «Спутника V»

Москва, 22 апреля. Россия предлагает странам вакцину от коронавируса «Спутник V» для борьбы с общей проблемой распространения коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Некоторые государства критикуют Россию за якобы навязывание своей разработки, обратила внимание Захарова в комментарии журналистам. Экспорт российской вакцины от коронавируса призвал остановить распространение заболевания и сохранить жизни людей, объяснила Захарова на брифинге.

Препарат «Спутник V» одобрили в 61 стране с общим населением более трех млн человек. Доказанная эффективность препарата превышает 97%. Ученым не известно ни одного случая тромбоза после применение этой вакцины.