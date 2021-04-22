Владимир Путин «перекрыл» Макрона на климатическом саммите

Вашингтон, 22 апреля. Российский президент Владимир Путин появился на экране во время выступления его коллеги из Франции Эммануэля Макрона на саммите по климату.

Американская сторона выступила в качестве организатора климатического саммита, который проходит в формате видеоконференции. Российский лидер также участвует в международном мероприятии.

Однако Владимира Путина решили показать на большом экране именно тогда, когда Макрон произносил свою речь. Получилось так, что один президент «перекрыл» второго.

В своем выступлении глава российского государства акцентировал внимание на том, что участники саммита заинтересованы в работе по устранению проблем изменения климата.

Как стало известно ранее, французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе.