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Китайцы отметили мощь России после послания Путина

Армия
Китайцы отметили мощь России после послания Путина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 22 апреля. Сильная Россия и дальше будет противодействовать антироссийской политике Запада, заявили жители КНР после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, отметив в ходе речи, что в некоторых иностранных государствах появился «новый вид спорта» — «цеплять Россию». Москва зачастую не демонстрирует никакой реакции на выпады извне, так как хочет поддерживать с мировым сообществом дружеские отношения. Тем не менее российский лидер подчеркнул, что руководство страны не оставит без внимания любые провокации в адрес России, «симметрично, быстро и жестко» отвечая на них для защиты своих интересов.

Читатели китайского ресурса «Гуаньча» отреагировали на новость о выступлении Путина, подчеркнув, что Россия является сильным и стабильным государством. Они отметили, что Москва в состоянии противостоять антироссийскому курсу западных стран.

«Россия, несомненно, стабильна и сильна, и какие бы лозунги не продвигал Запад, это не изменится, и она будет по-прежнему противостоять всем антироссийским голосам на Западе. Уметь так поступать — примечательно», — заявил один из пользователей китайского сегмента Сети, отметив мощь РФ после послания президента страны.

Ранее жители Франции высоко оценили послание Путина Федеральному собранию, в ходе которого он подчеркнул, что Западу лучше «не переходить красную черту».

путин россия китай послание
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