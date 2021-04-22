Совбез ООН не пришел к единому решению по Западной Сахаре

Нью-Йорк, 22 апреля. Заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению ситуации в Западной Сахаре завершилось без официальных решений, рассказал источник издания AFP.

Представители международного сообщества рассмотрели ряд докладов и отчетов, свидетельствующих об ухудшении кризиса в регионе. Однако это никак не повлияло на принятие мирной резолюции.

Глава Миссии ООН по референдуму в Западной Сахаре (МООНРЗС) Колин Стюарт проинформировал совет, что силовики фронта ПОЛИСАРИО препятствуют работе специалистов, наблюдающих за режимом прекращения огня. Повстанцы не пропускают экспертов к так называемой «стене позора», заявляя о «военном положении» вдоль оборонительных сооружений.

Представители международного сообщества считают, что в регионе нет войны. Основанием для таких выводов стало отсутствие доказательств боестолкновений между королевскими вооруженными силами и солдатами Министерства национальной обороны Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Федеральное агентство новостей /

Члены Совбеза ООН подчеркнули приоритетность деятельности МООНРЗС в Западной Сахаре как единственной основы для поиска политического решения конфликта.

Битва за спорные территории началась в середине XIX века. В 1991 году Правительство Марокко и представители фронта ПОЛИСАРИО подписали соглашение о перемирии в надежде решить конфликт мирным путем.

Рабат настаивает на автономии Западной Сахары в составе королевства, а повстанцы — на независимости САДР. Международное сообщество не стремится занять чью-либо сторону, однако ряд стран выступили за проведение референдума среди местных жителей по самоопределению.