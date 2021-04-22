СИБУР перешел к финальной стадии модернизации Нижневартовского ГПЗ

Нижневартовск, 22 апреля. Запущен финальный этап проекта технического перевооружения товарного парка №2 Нижневартовского ГПЗ (НВ ГПЗ), обеспечивающего сырьем нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим».

Техническое перевооружение поможет увеличить надежность и энергоэффективность работы, а также обеспечить дополнительную промышленную и экологическую безопасность объекта, сообщает ugra-news.ru.

Проект модернизации включает в себя поэтапное выполнение работ на каждом из блоков. Завершить его в компании планируют в 2022 году.

«Мы оперативно получаем всю информацию о работающем оборудовании и контролируем технологический процесс», — подчеркнул директор Нижневартовского ГПЗ Максим Турутин.

По его словам, внедрение автоматизированной системы позволяет исключить связанные с человеческим фактором риски, а также обеспечить безопасность эксплуатации товарного парка и трудящегося на нем персонала.

Инвестиции компании в развитие нефтегазохимической отрасли за последнее десятилетие составили порядка 1 трлн рублей, следует из данных холдинга. За этот период было реализовано свыше десятка проектов федерального значения в области строительства и реконструкции фонда трубопроводов, отметили в предприятии.