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Жена Юрия Гальцева высказалась о судьбе семьи после измены юмориста

Шоу-бизнес
Жена Юрия Гальцева высказалась о судьбе семьи после измены юмориста
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 22 апреля. Актриса Ирина Ракшина заявила, что не боится за судьбу семьи после измены супруга, юмориста Юрия Гальцева. По ее словам, до разрыва брака дело не дойдет.

В семье Гальцева бушуют нешуточные страсти. Именитый артист эстрады официально состоит в браке с актрисой Ириной Ракшиной. Однако это не мешает ему почти десять лет иметь связь на стороне. При этом супруга спокойно реагирует на новости о любовных похождениях юмориста.

Гальцев и Ракшина поженились в 1986 году, а через шесть лет у пары родилась дочь Мария. В 2016 году оказалось, что у артиста есть молодая любовница – Мария Насырова. Интрижку он завел еще в 2010 году, когда Насырова поступила в театральную академию на курс к Гальцеву. Девушка за это время даже успела подарить юмористу сына Глеба.

Сейчас Гальцев живет со своей любовницей, однако не спешит разводиться с Ириной Ракшиной. Актрису, судя по всему, устраивает данная ситуация. Супруги продолжают общаться и поддерживать теплые отношения.

«Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации», — высказалась Ракшина в интервью «Экспресс Газете».

Гальцев 12 апреля отметил круглую дату — 60 лет. К юбилею звезды эстрады вышел специальный выпуск программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». В студии артист рассказал, что привлекает свою 83-летнюю мать к съемкам юмористических роликов и скетчей для соцсети ТikTok.

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