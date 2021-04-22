Жена Юрия Гальцева высказалась о судьбе семьи после измены юмориста

Москва, 22 апреля. Актриса Ирина Ракшина заявила, что не боится за судьбу семьи после измены супруга, юмориста Юрия Гальцева. По ее словам, до разрыва брака дело не дойдет.

В семье Гальцева бушуют нешуточные страсти. Именитый артист эстрады официально состоит в браке с актрисой Ириной Ракшиной. Однако это не мешает ему почти десять лет иметь связь на стороне. При этом супруга спокойно реагирует на новости о любовных похождениях юмориста.

Гальцев и Ракшина поженились в 1986 году, а через шесть лет у пары родилась дочь Мария. В 2016 году оказалось, что у артиста есть молодая любовница – Мария Насырова. Интрижку он завел еще в 2010 году, когда Насырова поступила в театральную академию на курс к Гальцеву. Девушка за это время даже успела подарить юмористу сына Глеба.

Сейчас Гальцев живет со своей любовницей, однако не спешит разводиться с Ириной Ракшиной. Актрису, судя по всему, устраивает данная ситуация. Супруги продолжают общаться и поддерживать теплые отношения.

«Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации», — высказалась Ракшина в интервью «Экспресс Газете».

Гальцев 12 апреля отметил круглую дату — 60 лет. К юбилею звезды эстрады вышел специальный выпуск программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». В студии артист рассказал, что привлекает свою 83-летнюю мать к съемкам юмористических роликов и скетчей для соцсети ТikTok.