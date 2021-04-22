Специалисты NASA провели вторые успешные испытания вертолета-беспилотника на Марсе

Вашингтон, 22 апреля. Второй этап летных испытаний беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе успешно завершен. Об этом говорится в заявлении, опубликованном космическим ведомством США в Twitter.

Согласно информации, БПЛА Ingenuity в ходе тестового испытания сделал снимок при помощи черно-белой навигационной камеры, а также преодолел новые рубежи по высоте, продолжительности зависания и боковому полету.

В ведомстве ранее заявляли, что во время повторных тестовых испытаний беспилотный вертолет должен подняться на пятиметровую высоту, зависнуть на некоторое время и после отлететь в сторону на расстояние около двух метров. Отмечалось, что после выполнения данных маневров БПЛА совершит посадку на месте базирования.

Ранее стало известно, что беспилотный вертолет, прибывший на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, совершит свой второй тестовый полет.