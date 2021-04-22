Северо-Западная транспортная прокуратура отчиталась о защите экологии

Санкт-Петербург, 22 апреля. Проверка соблюдения экологического законодательства остается приоритетным направлением в работе Северо-Западной транспортной прокуратуры. В частности, это касается стивидоров.

Надзорное ведомство постоянно проверяет деятельность в морских портах Балтийского, Баренцева и Белого морей, которая связана с погрузочно-разгрузочными работами.

Прокуратура добилась того, чтобы участники портовой деятельности установили системы улавливания и подавления пыли, использовали в работе газоанализаторы и снегогенераторы. Теперь места хранения угля оборудованы пылеветрозащитными щитами.

Нарушения, в частности, были выявлены на территории АО «Мурманский морской торговый порт», где шла выгрузка пылящих грузов без должного уровня защиты экологии. Благодаря прокуратуре нарушения были устранены.

В Выборге зафиксирован разлив нескольких тонн мазута из цистерны. Надзорное ведомство начало проверку, сообщал ФАН.